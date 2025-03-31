Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde verdiği konser sırasında fenalaştı.

Fenalaşarak yere yığılan sanatçıya ilk müdahale izleyicileri tarafından yapıldı.

58 yaşındaki Volkan Konak'ın konser sırasında kalp krizi geçirdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Konak, ihbar üzerinde bölgeye gelen ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Volkan Konak'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

"NE OLUR GÖMMESİNLER BENİ"

Yaşamını yitiren sanatçının yıllar önce verdiği bir konserde vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.

Konak, vasiyetinde şu ifadeleri kullandı:

Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne, bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi, özellikle Trabzon'umun üstüne.