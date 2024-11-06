Vladimir Zelensky, savaşı destekleyen bir siyasetçiyi daha sahneden sildi

Haber Merkezi

ABD seçim sonuçları tüm dünyanın gündeminde.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat Kamaal Harris karşısında zafere ulaşan Donald Trump'ın başkanlığı ilan edildi.

Dünya liderleri de Trump için tebrik mesajları paylaşmaya baladı.

Onlardan biri de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky oldu.

ZELENSKY'DEN TRUMP'A TEBRİK

Mesajında, Trump'ı "etkileyici zaferi" elde etmesinden dolayı tebrik ettiğini bildiren Zelensky, eylülde kendisi ile ABD'de "muhteşem" bir toplantı düzenlediklerini belirtti. Zelensky, "O toplantıda Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını, Zafer Planı ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına son verme çözümlerini ayrıntılı olarak ele almıştık." ifadesini kullandı.

Zelensky, Ukrayna'da adil bir barışın olması konusunda Trump ile ortak çalışmak istediklerini kaydederek, "Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum. Bu tam olarak Ukrayna'da adil barışı pratikte yaklaştırabilecek ilkedir." değerlendirmesinde bulundu.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

ABD'de, Ukrayna'ya yönelik güçlü iki partili desteğin devam edeceğine inandıklarını aktaran Zelensky, "Başkan Trump'ın kararlı liderliği altında güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri dönemini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Zelensky, Ukrayna'nın, Avrupa'nın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu savundu.

Müttefiklerin desteği ile Avrupa'da ve Transatlantik topluluğunda uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamak konusunda kararlı olduklarını belirten Zelensky, ABD ile siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Zelensky, Trump'ı şahsen tebrik etmeyi ve Ukrayna'nın ABD ile stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını kendisi ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

TRUMP SAVAŞI BİTİRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Diğer yandan Trump ise, seçim zaferini açıkladığı konuşmasında savaşı bitireceğini söylemişti.

Rusya savaşında en büyük maddi ve siyasi destekçisi olan Biden yönetimini kaybeden Zelensky'nin ve Ukrayna-Rusya savaşının nereye evrileceği merak konusu.

Konu sosyal medyanın da gündeminde.

ZELENSKY İLE POZ VEREN HERKES SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNDİ

Bir kullanıcı, seçim sonuçlarından sonra hazırladığı bir görselle Zelensky'ye Rusya savaşında destek veren, Kiev'de ziyaret eden diğer liderlerin akıbetine dikkat çekti.

Eski İtalya Başbakanı Draghi'den eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'den, eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e, Ukrayna'yı destekleyen birçok siyasetçi, siyaset sahnesinden silindi.

Bunun son örneği ise Trump'ın rakibi ABD başkan Yardımcısı Kamala Harris oldu.

"TARİHİN EN BÜYÜK PAZARLAMACISI"

Diğer yandan, ABD'nin Ukrayna'ya milyarlarca dolar para akıtmasına tepki gösteren Trump, Zelensky'yi sık sık eleştirmişti.

Zelensky'i pazarlamacıya benzeten Trump, “Bence Zelensky tarihin en büyük pazarlamacısı. Ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor.” demişti.