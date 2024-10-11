Vucic: Erdoğan'ın ziyareti büyük bir onurdur

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyaretinin ardından Sırbistan'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşılandığı Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ SIRBİSTAN İÇİN ONURDUR"

Vucic, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur.

Özellikle siyasi ve ekonomik zorluklarla öne çıkan küresel sahnede, bu ziyaret daha da fazla önem kazanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

"BU ZİYARETİN KİLİT ÖNEMDEKİ BOYUTU EKONOMİ"

Batı Balkanlar’ın tarihte sıklıkla çatışmalar ve gerginliklerle karşı karşıya kalmış bir bölge olduğuna dikkat çeken Vucic, ziyaretin bölgenin istikrarına katkı sağlayan iki ülke olan Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ivme kazandırdığını ifade etti.

Vucic, “Türkiye ve Sırbistan, uzun bir işbirliği geçmişine sahiptir ve bu tür buluşmalar, özellikle güvenlik ve ekonomi alanında bağların derinleşmesi için bir fırsat sunmaktadır. Bu ziyaretin kilit önemdeki boyutlarından biri de ekonomidir.

Türkiye, Sırbistan’daki en önemli yatırımcılardan biridir ve görüşmemizde yeni projeler, yatırımlar, altyapı projeleri, enerji ve ticaret hacmi konularını görüşeceğiz. Bu, özellikle bu zor küresel ekonomik koşullarda ülkemiz için büyük önem taşımaktadır.” dedi.

"BU ZİYARET BİZİM İÇİN ÖNEMLİ, HOŞ GELDİNİZ"

“Bu ziyaret, zor zamanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım teşkil ediyor ve bu nedenle bizim için önemli.” ifadelerini kullanan Vucic, mesajını, “Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan.” ifadeleriyle tamamladı.