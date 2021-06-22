Vuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'in en iyi bilim ödülüne aday gösterildi

Çin'in başta ABD olmak üzere 'laboratuvarı bağımsız araştırmacılara aç' çağrılarına kulaklarını tıkaması sonrası atılan bu adım, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

2019'un aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs, 4 milyona yakın can aldı.

Vaka sayısı ise 180 milyona dayandı.

Ancak virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bulamadı.

ÇİN'İN EN İYİ BİLİM ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ

İlk olarak yarasadan kaynaklandığı düşünülen virüsün daha sonra Vuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı iddia edildi.

Tüm bunlar araştırılırken, laboratuvarın bulunduğu Vuhan Viroloji Enstitüsü ile ilgili şoke eden bir karar alındı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, laboratuvar, Çin Bilimler Akademisi'nin 2021 Üstün Bilim ve Teknoloji Başarı Ödülü'ne aday gösterildi.

‘YARASA KADIN’DAN ÖVGÜYLE BAHSEDİLDİ

Yapılan açıklamada bu kararın Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün pandemi sırasındaki çalışmaları nedeniyle alındığı bilgisinin altı çizildi.

Hakkındaki iddialar nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli'den de açıklamada övgüyle bahsedildi.

Çin'in başta ABD olmak üzere 'laboratuvarı bağımsız araştırmacılara aç' çağrılarına kulaklarını tıkaması sonrası atılan bu adım, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

KORONA BELGELERİ

Önceki haftalarda ise Çin'in 'Koronavirüs belgeleri' ABD'li yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve Çin'in sır gibi sakladığı proje deşifre olmuştu.

ABD basınında geniş yer bulan söz konusu belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Aynı belgelere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Pekin yönetimi, bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor.

BİYOLOJİK SİLAHLAR AYRINTISI

Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor.

Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetlenirken; 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer alıyor.

DSÖ’NÜN LABORATUVAR GÖRÜŞÜ

Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti.

DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuvar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.