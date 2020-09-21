Dolar
7.6106
0.7292%
Euro
8.9745
0.1361%
Altın
1931.66
-0.9689%
Borsa
1105.67
-0.5656%
G. Altın
472.295
-0.3449%
Bitcoin
81270.61
-2.0729%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Vuhan'da koronavirüs durdu, gece hayatı normale döndü

    Dünyada 31 milyon insana bulaşan koronavirüsün çıkış merkezi olan Çin'in Vuhan kentinde, hayat eskiye döndü. Öyle ki şu an dünyanın en renkli gece hayatı da sadece Vuhan'da yaşanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 14:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Vuhan'da koronavirüs durdu, gece hayatı normale döndü

    Koronavirüs salgını ilk kez patlak verdiği Çin'in Vuhan kentinde hayat dünyanın diğer bölgelerinden farklı olarak eski normalinde sürüyor.

    Öyle ki Vuhan'da, sosyal mesafe ve maske kuralları çoktan geride kaldı.

    VİRÜSÜN BAŞKENTİ VUHAN'DAN GELEN GÖRÜNTÜLER ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR

    Eğlence hayatı tam kapasite kaldığı yerden devam ediyor.

    Vuhan'da bu hafta sonu görüntülenen gece hayatı, "Sanki hayatlarında hiç koronavirüsle karşılaşmamış gibiler" dedirtti.

    Zira, tüm kulüpler ve kafelerdeki doluluk sokaklara taştı.

    Dünyanın kalanı için ise hiçbir şey mart ayından bu yana aynı değil.

    Vuhan da koronavirüs durdu, gece hayatı normale döndü #1

    33 GÜNDÜR YENİ VAKAYA RASTLANMADI

    Salgınla mücadele devam ettiğinden açılamayan işletmeler birer birer kapılarına kilit vurmak zorunda kalıyor.

    Çin'de 4 bin 512'si Hubey'de olmak üzere ülkede salgında 4 bin 634 kişi öldü. Ülkede üst üste 33 gündür hiç yeni yerli vakaya rastlanmıyor.

    Vuhan da koronavirüs durdu, gece hayatı normale döndü #2

    Vuhan da koronavirüs durdu, gece hayatı normale döndü #3

    Vuhan da koronavirüs durdu, gece hayatı normale döndü #4

    Vuhan da koronavirüs durdu, gece hayatı normale döndü #5

    Vuhan da koronavirüs durdu, gece hayatı normale döndü #6

    Vuhan da koronavirüs durdu, gece hayatı normale döndü #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir