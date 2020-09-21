Vuhan'da koronavirüs durdu, gece hayatı normale döndü

Dünyada 31 milyon insana bulaşan koronavirüsün çıkış merkezi olan Çin'in Vuhan kentinde, hayat eskiye döndü. Öyle ki şu an dünyanın en renkli gece hayatı da sadece Vuhan'da yaşanıyor.

Koronavirüs salgını ilk kez patlak verdiği Çin'in Vuhan kentinde hayat dünyanın diğer bölgelerinden farklı olarak eski normalinde sürüyor.

Öyle ki Vuhan'da, sosyal mesafe ve maske kuralları çoktan geride kaldı.

VİRÜSÜN BAŞKENTİ VUHAN'DAN GELEN GÖRÜNTÜLER ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR

Eğlence hayatı tam kapasite kaldığı yerden devam ediyor.

Vuhan'da bu hafta sonu görüntülenen gece hayatı, "Sanki hayatlarında hiç koronavirüsle karşılaşmamış gibiler" dedirtti.

Zira, tüm kulüpler ve kafelerdeki doluluk sokaklara taştı.

Dünyanın kalanı için ise hiçbir şey mart ayından bu yana aynı değil.

33 GÜNDÜR YENİ VAKAYA RASTLANMADI

Salgınla mücadele devam ettiğinden açılamayan işletmeler birer birer kapılarına kilit vurmak zorunda kalıyor.

Çin'de 4 bin 512'si Hubey'de olmak üzere ülkede salgında 4 bin 634 kişi öldü. Ülkede üst üste 33 gündür hiç yeni yerli vakaya rastlanmıyor.