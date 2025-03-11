Wanda Nara borç batağında iddiası: 8,2 milyonluk ceza kesildi

Haber Merkezi

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular bir türlü durulmuyor.

Olaylı bir şekilde boşanma süreci geçiren ünlü çiftten Wanda Nara hakkında şimdi de bambaşka bir iddia gündeme geldi.

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, Wanda Nara’nın büyük bir borç batağında olduğunu yazdı.

WANDA NARA BORÇ BATAĞINDA: TAM 8.2 MİLYON TL...

Yanina Latorre, Wanda Nara’nın yüklü miktarda borcu olduğunu iddia etti.

Latorre, "Wanda, 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Yanina Latorre ayrıca Wanda Nara'nın kendisini her yerden engellediğini, hatta Mauro Icardi'yi de kızlarının telefonlarından engellediğini ileri sürdü.

Bu durum üzerine Icardi'nin Nara'yı şikayet ettiği belirtildi.

Gazeteci, ilerleyen günlerde konu hakkında daha fazla ayrıntı vereceğini de belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATMAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez’den olan çocuklarına Mauro Icardi’nin şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Buna karşılık Icardi sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Senin çocukların bana baba diyor." diyerek kendisini savunmuştu.

Açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Nara’nın açıklamasına Icardi'den de hamle gecikmedi.

America TV’nin haberine göre; Icardi ve avukatları, Nara’nın kızlarının güvenliğini tehlikeye attığını öne sürerek hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

İddialara göre, Nara’nın kızlarını ATV’ye bindirmesi bu sürecin fitilini ateşledi.

Icardi’nin avukatları, bu durumu delillendirerek mahkemeye sunmak üzere bir dilekçe hazırladı.