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    Washington Post'tan 'Kanal İstanbul gereksiz' yazısı

    ABD'nin önemli gazetelerinden Washington Post, kaptanların Kanal İstanbul projesinden memnun olmadığını iddia etti. Gazete, projeyle ilgili muhalefetin ağzından bir yazı kaleme aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:06
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    Washington Post'tan 'Kanal İstanbul gereksiz' yazısı

    ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, “dünyanın en yoğun ve zorlu deniz yollarından biri” olarak nitelediği İstanbul Boğazı’yla ilgili bir yazı yayınladı.

    İstanbul Boğazı'nın önemine değinilen yazıda, daha sonra Kanal İstanbul projesi ele alındı.

    WASHİNGTON POST, KANAL İSTANBUL PROJESİNİ KARALADI

    Yazıda Kanal İstanbul projesi kötülenirken, yeni kanalın gereksiz olduğu ve çevreye zarar vereceği iddiasında bulunuldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kanal İstanbul projesine siyasi mirası açısından büyük önem verdiği belirtilen yazıda, konuyla ilgili muhalefete övgüler dizildi.

    Washington Post tan Kanal İstanbul gereksiz yazısı #1

    KAPTANLAR MEMNUN DEĞİLMİŞ GİBİ YAZDILAR

    Gazete, ayrıca kaptanların projeden memnun olmadığı iddiasında da bulundu.

    Kaptanların hem konuşmak istemediğini söyleyip hem de onların ağzından konuyla ilgili satırlarına devam eden gazete, son olarak Kanal İstanbul'un İstanbul Boğazı'nı güvende tutmayacağını öne sürdü.

    Washington Post tan Kanal İstanbul gereksiz yazısı #2


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