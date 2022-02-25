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    Amerikan medyasından Erdoğan-Putin analizi

    Amerikan medyasından Erdoğan-Putin analizi

    Washington Post ve Bloomberg'de yayınlanan bir analizde Cumhurbaşkanı Erodoğan ve Putin'in benzer hırslara sahip oldukları vurgulandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 18:39
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 19:06
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    Uzun süre boyunca devam eden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyon emriyle işgale dönüştü.

    İki gündür Ukrayna, Rus askerleri tarafından çeşitli noktalardan yoğun saldırı altına alındı.

    Rusların ilerleyişi sürerken Avrupa ülkeleri ve ABD Rusya'ya yönelik yaptırım üzerine yaptırım uyguluyor.

    AMERİKAN MEDYASINDA PUTİN-ERDOĞAN ANALİZİ

    Siyasi adımların yanında mevcut durum üzerine medya organlarından da yeni analizler servis edilmeye başlandı.

    The Washington Post ve Bloomberg tarafından yayınlanan bir analiz ise dikkat çekiyor. Söz konusu yazıda Ukrayna'ya saldırı başlatan Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kıyaslanıyor.

    "BİRBİRİYLE ÇELİŞEN HIRSLAR PEŞİNDE"

    İki liderin de benzer hırslara sahip olduğu, ülkelerini benzer bölgeler üzerinde hak sahibi gördükleri belirtilen yazıda, "İki lider de (Erdoğan-Putin) birbiriyle çelişen hırslar peşinde koşuyor. Erdoğan, Türkiye'nin hinterlandını, Karadeniz'i çevreleyen bölgelerden Kafkasya'nın bir bölümüne ve Orta Asya'ya kadar kendi yetki alanında görüyor. Putin de öyle." ifadeleri kullanılıyor.

    Amerikan medyasından Erdoğan-Putin analizi #1


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