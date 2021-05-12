ABD'de Filistinli Müslümanlar için destek yürüyüşü

Washington'da binlerce kişi İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü saldırılara ve ABD yönetimine tepki gösterdi.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Filistinli Müslümanları hedef alan saldırıları, dünya çapında gerginliği artırmaya devam ediyor.

ABD'nin başkenti Washington eyaletinde yüzlerce vatandaş, Filistin'e destek vermek için ABD Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı. Gösteri için toplanan vatandaşlar, İsrail ile ABD yönetimine tepki gösterdi.

GÖSTERİCİLERİN ARASINDA ORTODOKS YAHUDİLER DE VARDI

Çok sayıda Filistinli, Türk ve ABD'linin yanı sıra Ortodoks Yahudi grupların da destek verdiği gösteride Filistin asıllı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib konuşma yaptı ve İsrail'e sert sözlerle yüklendi.

''ABD'NİN VERDİĞİ DESTEK FİLİSTİN'E BASKIYA DÖNÜŞÜYOR''

​​​​​​​Tlaib, İsrail'in "ırkçı" uygulamalarının yanı sıra son günlerde sivillere yönelik saldırılarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve ABD yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin Filistin'e baskıya dönüştüğünü dile getirdi.

BEYAZ SARAYIN ÖNÜNE KADAR GELDİLER

Daha sonra sayıları bir anda artan ve binlere ulaşan kalabalık Washington sokaklarında yürümeye başladı. Dışişleri Bakanlığı önünde başlayan yürüyüşe katılan binlerce kişi ellerinde Filistin bayrakları ve sloganlar eşliğinde Beyaz Saray'ın önüne kadar geldi.

Beyaz Saray önünde de ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde gösteri düzenledi.

''TÜM DÜNYA KARŞI ÇIKMALI''

Gösteriyi organize eden Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar adlı kuruluşun başkanı Osama Abuirshaid, "İsrail'in ırkçı uygulamalarına tüm dünya karşı çıkmalı. ABD yönetiminin İsrail'e verdiği bu desteği kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

''TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ÖVGÜYE DEĞER''

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin övgüye değer olduğunu vurgulayan Abuirshaid, Filistinli çocukların bombalanmasının herkesi rahatsız etmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ve Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediklerini basın toplantılarında Filistin'i kınamaktan kaçınmıştı.