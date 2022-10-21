Web tapu nedir? İnternetten tapu işlemleri nasıl yapılır? Online tapu randevusu alma!

Tapu işlemlerini internet üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar, "Web tapu nedir? Tapu alım satım randevusu nasıl alınır?" sorularını araştırıyor. İşte web tapu hakkında detaylar...

e-Devlet projeleri arasında en önemlilerden biri olan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, pek çok dijital hizmet sağlıyor.

Türkiye genelinde vatandaşların taşınmazlarının takibini ve yönetimini internet üzerinden kolaylıkla yapmalarını elverişli hale getiren entegre bir bilgi sistemidir.

TAKBİS kapsamında yer alan Web Tapu hizmeti sayesinde, Tapu Dairelerine gitmenize gerek kalmıyor.

Pek çok tapu işlem başvurusunu internet üzerinden yaparak gerekli belgeleri tapu müdürlüğüne iletebilirsiniz.

2017 yılı itibarıyla hayata geçirilen bu sistem sayesinde vatandaşlara, kendilerine ait taşınmazlar üzerindeki işlemlerini daha güvenilir, güncel ve hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

Tapu işlemleri için Tapu Daireleri'ne gitmek istemeyen vatandaşlar, "Web tapu nedir? İnternetten tapu işlemleri nasıl yapılır? Online tapu randevusu nasıl alınır?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Web tapu nedir?

Web Tapu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, Türk vatandaşlarının ve tüzel kişilerinin kendilerine ait taşınmazları ile ilgili işlemleri internet üzerinden gerçekleştirmelerini sağlayan bir bilişim sistemidir.

Sistem üzerinden satış, ipotek, mirasın intikali ve buna benzer pek çok tapu işlem başvurusu yapılabildiği gibi aynı zamanda gerekli belgeleri de ilgili tapu müdürlüğüne iletmek mümkün.

Dahası, Web Tapu sistemi sayesinde fiziken tapu müdürlüklerine gitmeden taşınmazlarınız hakkında işlem yapılmaması yönünde beyanda bulunabilir veya daha önce bulunulan böyle bir beyanı kaldırabilirsiniz.

Tapu maliki, Web Tapu üzerinden kendi taşınmaz bilgilerine kolaylıkla ulaşabilir; resmi evrak niteliğindeki tapu senedi, ipotek evrakı, tapu kayıt örneği gibi çeşitli belgeleri de yine tapu müdürlüğüne gitmeye gerek kalmadan sistem üzerinden edinebilir.

Ayrıca, Web Tapu sistemi sayesinde taşınmaz satışı vb. işlemler halinde alıcı ile beraber tapu müdürlüğüne gitme zorunluluğu da kaldırılmış oldu. Tapu malikleri artık kendi taşınmazlarına ait bilgilerin başkası tarafından (alıcı vb.) incelenmesi için sistem üzerinden yetki verebilir.

Web tapu nasıl başvuru yapılır?

Web tapu başvurusu iki farklı platform üzerinden gerçekleştirilebilir: sisteme, webtapu.tkgm.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.

İlk kayıt işleminde e-Devlet doğrulaması yapılması gerekmektedir. Akabinde Web Tapu sistemi içerisinde sağ üst köşede yar alan "Profilim" sekmesinden kullanıcı cep telefonu ve mail kaydı yapabilir; şifrenizi belirleyebilirsiniz.

Tapu randevusu nasıl alınır?

Tapudan randevu almak ise iki şekilde mümkün: randevu.tkgm.gov.tr adresinden e-randevu oluşturabilir veya Alo181 çağrı merkezini arayarak telefonla randevu alabilirsiniz.

Web tapu şifresi nasıl alınır?

Web Tapu'ya erişebilmek için mutlaka e-Devlet şifrenizin bulunması gerekmektedir. Eğer henüz bir şifre almamış iseniz PTT üzerinden e-Devlet şifresi edinebilirsiniz. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Web Tapu bilgilerinizi güncelleyebileceğiniz "Profilim" sekmesinden Web Tapu hesabınız için şifre belirlemesi yapabilirsiniz.

Çevrimiçi şekilde randevu.tkgm.gov.tr adresinden e-randevu oluştururken,

Aynı gün içerisinde yalnızca bir kez randevu alabileceğinizi unutmamalısınız.

Randevu sebebi olan tapu işleminin ilgili müdürlüğün yetki alanı dışında kaldığı durumlarda, taşınmazınızın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden farklı müdürlüklerden de randevu alabilirsiniz.

Bir sene boyunca 5 kez randevunuza gitmemeniz halinde sistem üzerinden 1 yıl boyunca başka randevu almanıza izin verilmemektedir.

Çevrimiçi oluşturacağınız randevularda, sistemde yer alan uygun tarih ve saat aralıklarına riayet etmelisiniz.

Tapu randevu iptali nasıl yapılır?

Tapu randevunuzu iptal etmek için randevu.tkgm.gov.tr adresine gelerek "Randevu Sorgula/İptal Et" sekmesine tıklayarak kişisel bilgileriniz ile giriş yapabilir ve iptal gerçekleştirebilirsiniz. Yine diğer bir seçenek olarak randevularınız ile ilgili işlemleri Alo181 hattından gerçekleştirebilmeniz de mümkün