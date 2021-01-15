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    Whatsapp: Gizlilik sözleşmesi 15 Mayıs'a ertelendi

    Whatsapp: Gizlilik sözleşmesi 15 Mayıs'a ertelendi

    Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı. Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 23:02
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 23:29
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    Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarına dikte ettiği yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmiş durumda.

    Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor.

    15 MAYIS'A ERTELENDİ

    Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.

    Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

    Whatsapp: Gizlilik sözleşmesi 15 Mayıs a ertelendi #1

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