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Whatsapp: Gizlilik sözleşmesi 15 Mayıs'a ertelendi

Whatsapp: Gizlilik sözleşmesi 15 Mayıs'a ertelendi

Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı. Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.