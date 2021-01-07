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- WhatsApp sözleşmesi nedir, iptal edilebilir mi? WhatsApp yeni sözleşmesi neleri içeriyor?
WhatsApp sözleşmesi nedir, iptal edilebilir mi? WhatsApp yeni sözleşmesi neleri içeriyor?
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 17:04
- Güncelleme : 07.01.2021 - 17:16
Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bu sabah kullanıcılarına yeni bir sözleşme sunarak gizlilik politikalarını güncelledi.
Çoğu kullanıcı detayları okumadan kabul ederken, verilerin Facebook ile otomatik olarak paylaşılması şartını fark edenler durumu gündeme taşıdı.
Okumadan kabul eden vatandaşlar, verilerin paylaşılması ve gizlilik ihlali konualrında tedirginlik yaşayınca arama motorlarında cevap aramaya başladı.
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir, yanlışlıkla kabul edenler iptal edebilir mi, hangi veriler toplanıyor gibi sorular merak konusu oldu.
İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi hakkında merak edilen detaylar..
WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?
WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı.
Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor.
Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.
WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.
WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?
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Hesap Bilgileri
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Mesajlar
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Bağlantılar
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Durum Bilgisi
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İşlem ve Ödeme Verileri
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Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
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Kullanım ve Kayıt Bilgileri
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Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
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Konum Bilgileri
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Çerezler
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Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler
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Kullanıcı Şikayetleri
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WhatsApp'taki İşletmeler
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Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları
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Üçüncü Taraf Hizmetleri
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Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?
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Yan Hizmetler
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Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
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Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
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Kurumsal Etkileşimler
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren ya bu ilkeleri kabul edersiniz, ya da hesabınızı silersiniz ifadesini kullanıyor.
Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.
Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.