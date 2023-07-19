WhatsApp uygulaması çöktü WhatsApp kullanıcıları 23.00 itibariyle mesaj göndermede sorun yaşamaya başladı. Yaklaşık bir saat süren erişim sorunu sonrası uygulama yeniden normale döndü.

ensonhaber.com

Son gelişmelere göre Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta kullanıcılar hata yaşadı.

Özellikle son saatlerde kullanıcılar WhatsApp'a girmeye çalıştıklarında uygulama ekranında mesaj atamama ve mesajların yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştı.

Dünya genelinde erişim sorunu yaşandı

Tüm bu sorunlar akıllara "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu getirdi.



19 Temmuz günü TSİ 23.00'dan sonra mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu gözlendi.

Meta'dan açıklama yapılmadı

Sorunun neden yaşandığına dair ise Meta'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

WhatsApp'ta erişim sorunu yaşayan binlerce kullanıcı, Twitter'dan yaşadıkları sorunu dile getirdi. Kullanıcılar hem mobil hem de masaüstü uygulamada sorun yaşadıklarını aktardı.

"Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr.Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili, "Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Durum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Uygulama eski haline döndü

WhatsApp'tan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.

Şirket, yaptığı açıklamada, "WhatsApp ile bağlantı sorunlarını çözmek için hızla çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede sizi buradan bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Uygulama bir saat süren kesintinin ardından yeniden eski haline döndü.

