WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çökmesinden bıkan kişiler, alternatif mesajlaşma uygulaması arayışına geçti. Peki WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz mesajlaşma uygulamaları hangileri?

Dünyada en yaygın şekilde kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çöktü ve 2 saattir hiçbir işlem yapılamıyor.

WhatsApp'a erişemeyen kullanıcılar, Twitter üzerinden sitem etti. Bu durum WhatsApp'ın kullanıcı sayısını etkileyecek mi bunu zaman gösterecek ama uygulamanın sürekli çökmesinden bıkan kişiler, WhatsApp'a alternatif anlık mesajlaşma uygulaması arayışına geçti bile.

Biz de tam da bu noktada WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamalarını sizler için derledik. İşte WhatsApp yerine kullanılabilecek uygulamalar...

VIBER

WhatsApp'ın en büyük rakibi olan Viber, birçok kişinin kullandığı bir uygulama olarak öne çıkıyor. WhatsApp'ta bulunan özelliklerin aynısını kendisinde bulabilirsiniz.

Ayrıca Gizli Sohbet özelliği ise belirli sohbetleri gizleme özelliği sunuyor.

BİP

BiP, bütün operatörlerden indirip kullanabileceğiniz bir uygulamadır. BiP uygulamasında, telefonunuz kapalı bile olsa bilgisayardan iletişime geçmeye devam edebilirsiniz.

WECHAT

Çin'in kendi mesajlaşma uygulaması olan WeChat, Çin'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp'a oldukça benzer bir uygulamadır.

WIRE

Wire'ın en önemli artısı, mesajlaşmak için numaranızı vermek zorunda olmamanızdır. e-Posta ile de uygulamaya kaydolabiliyorsunuz.

Ayrıca karşı taraf, sizinle iletişime geçmek için sizden izin almak zorunda. Böylece gereksiz insanlarla muhatap olmuyorsunuz.

SIGNAL

En büyük artısı güvenilir olmasıdır. Ayrıca görüntülü ve sesli konuşma imkanı sağlıyor.

SKYPE

Özellikle pandemi döneminde sık kullanılan uygulamalardan biri de Skype oldu. En büyük avantajı ise ücretsiz olması ve çoklu sohbete imkan vermesi. Bilgisayar ve mobil araçlarda kolaylıkla kullanabiliyorsunuz.

TELEGRAM

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren uygulamalardan biri de Telegram oldu.

Kullanıcısı da bir hayli fazla olan bu uygulama, WhatsApp'a alternatif uygulamalar arasında ilk sırada yer alıyor. En büyük avantajı ise ücretsiz olması. Tablet, bilgisayar ve telefonda kolayca kullanabilirsiniz.

THREEMA

Threema'nın dezavantajı ücretli olması. Ancak mesajlaşmayı hem telefondan hem bilgisayardan devam edebiliyorsunuz.

Mesajlaşma bittikten sonra otomatik olarak mesajları silmesi de güvenlik açısından olumlu bir adım.

LINE

WhatsApp'a alternatif bir başka uygulama da LINE. LINE'da, sticker da kullanabiliyorsunuz.

GOOGLE HANGOUTS

Google Hangouts, birçok telefonda mevcut ancak çok az kişi, uygulamanın kendisinden haberdar. Bu uygulama, 10 kişiye kadar görüntülü arama yapmaya izin veriyor.

KAKAOTALK

KakaoTalk'ta, sadece mesajlaşmanın ötesinde canlı yayın da açılabiliyor. Ayrıca uygulamada çeşitli filtreler de mevcut.

KIK

Kik, telefon numarası olmadan mesajlaşabileceğiniz uygulamalardan.

ICQ

Bir döneme damga vurmuş efsane uygulama olan ICQ, telefonlarda kullanabileceğiniz şekilde yeniden bizlerle.

MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams de yine pandemi dönemi hayatımıza giren bir uygulama. Çoklu görüntülü ve mesajlaşmaya imkan veriyor.