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    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları

    Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çökmesinden bıkan kişiler, alternatif mesajlaşma uygulaması arayışına geçti. Peki WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz mesajlaşma uygulamaları hangileri?
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 20:50
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 21:12
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    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları

    Dünyada en yaygın şekilde kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çöktü ve 2 saattir hiçbir işlem yapılamıyor.

    WhatsApp'a erişemeyen kullanıcılar, Twitter üzerinden sitem etti. Bu durum WhatsApp'ın kullanıcı sayısını etkileyecek mi bunu zaman gösterecek ama uygulamanın sürekli çökmesinden bıkan kişiler, WhatsApp'a alternatif anlık mesajlaşma uygulaması arayışına geçti bile.

    Biz de tam da bu noktada WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamalarını sizler için derledik. İşte WhatsApp yerine kullanılabilecek uygulamalar...

    VIBER

    WhatsApp'ın en büyük rakibi olan Viber, birçok kişinin kullandığı bir uygulama olarak öne çıkıyor. WhatsApp'ta bulunan özelliklerin aynısını kendisinde bulabilirsiniz.

    Ayrıca Gizli Sohbet özelliği ise belirli sohbetleri gizleme özelliği sunuyor.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #1

    BİP

    BiP, bütün operatörlerden indirip kullanabileceğiniz bir uygulamadır. BiP uygulamasında, telefonunuz kapalı bile olsa bilgisayardan iletişime geçmeye devam edebilirsiniz.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #2

    WECHAT

    Çin'in kendi mesajlaşma uygulaması olan WeChat, Çin'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp'a oldukça benzer bir uygulamadır.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #3

    WIRE

    Wire'ın en önemli artısı, mesajlaşmak için numaranızı vermek zorunda olmamanızdır. e-Posta ile de uygulamaya kaydolabiliyorsunuz.

    Ayrıca karşı taraf, sizinle iletişime geçmek için sizden izin almak zorunda. Böylece gereksiz insanlarla muhatap olmuyorsunuz.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #4

    SIGNAL

    En büyük artısı güvenilir olmasıdır. Ayrıca görüntülü ve sesli konuşma imkanı sağlıyor.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #5

    SKYPE

    Özellikle pandemi döneminde sık kullanılan uygulamalardan biri de Skype oldu. En büyük avantajı ise ücretsiz olması ve çoklu sohbete imkan vermesi. Bilgisayar ve mobil araçlarda kolaylıkla kullanabiliyorsunuz.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #6

    TELEGRAM

    Son yıllarda adından sıkça söz ettiren uygulamalardan biri de Telegram oldu.

    Kullanıcısı da bir hayli fazla olan bu uygulama, WhatsApp'a alternatif uygulamalar arasında ilk sırada yer alıyor. En büyük avantajı ise ücretsiz olması. Tablet, bilgisayar ve telefonda kolayca kullanabilirsiniz.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #7

    THREEMA

    Threema'nın dezavantajı ücretli olması. Ancak mesajlaşmayı hem telefondan hem bilgisayardan devam edebiliyorsunuz.

    Mesajlaşma bittikten sonra otomatik olarak mesajları silmesi de güvenlik açısından olumlu bir adım.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #8

    LINE

    WhatsApp'a alternatif bir başka uygulama da LINE. LINE'da, sticker da kullanabiliyorsunuz.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #9

    GOOGLE HANGOUTS

    Google Hangouts, birçok telefonda mevcut ancak çok az kişi, uygulamanın kendisinden haberdar. Bu uygulama, 10 kişiye kadar görüntülü arama yapmaya izin veriyor.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #10

    KAKAOTALK

    KakaoTalk'ta, sadece mesajlaşmanın ötesinde canlı yayın da açılabiliyor. Ayrıca uygulamada çeşitli filtreler de mevcut.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #11

    KIK

    Kik, telefon numarası olmadan mesajlaşabileceğiniz uygulamalardan.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #12

    ICQ

    Bir döneme damga vurmuş efsane uygulama olan ICQ, telefonlarda kullanabileceğiniz şekilde yeniden bizlerle.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #13

    MICROSOFT TEAMS

    Microsoft Teams de yine pandemi dönemi hayatımıza giren bir uygulama. Çoklu görüntülü ve mesajlaşmaya imkan veriyor.

    WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları #14

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