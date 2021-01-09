WhatsApp yerine ne kullanılabilir? WhatsApp alternatifi uygulamalar nelerdir? Telegram, Signal, BİP, Viber..

WhatsApp yerine ne kullanılabilir? WhatsApp alternatifi uygulamalar nelerdir? Telegram, Signal, BİP, Viber..

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası büyük bir kesimin hoşuna gitmedi. Vatandaşlar WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma programlarını araştırıyor.

Facebook şirketine ait WhatsApp uygulaması, yıllar boyunca gerek Türkiye’de gerekse dünyanın pek çok yerinde en popüler iletişim uygulamasıdır.

2021 yılında güncellenen yeni gizlilik politikası ve akabinde bu politikayı kabul etmeyecek olan kullanıcıların 8 Şubat’tan itibaren uygulamayı kullanamayacak olması, geniş kitleleri WhatsApp alternatifleri için arama yapmaya zorladı.

Kişisel verilerin WhatsApp aracılığıyla üçüncü kişilerle paylaşılacak olması beraberinde endişeleri de getirdi. Bazıları sorun etmeden sözleşmeyi kabul ederken, bazıları ise alternatif uygulamalar aramaya başladı.

Peki WhatsApp yerine kullanılabilecek mesajlaşma uygulamaları nelerdir? İşte WhatsApp dışında güvenilir uygulama seçenekleri..

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı.

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor.

Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.

WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, son zamanlarda ülkemizde giderek daha fazla kullanıcı kazanan anlık mesajlaşma platformlarından bir tanesi ve en popüler WhatsApp alternatifleri arasında yer alıyor. Platformlar arası mesajlaşma çözümü sunan bu servisin kullanımı ücretsiz.

WhatsApp gibi Telegram da sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunuyor. Öte yandan web tarayıcısı üzerinden de masaüstü ve dizüstü bilgisayar üzerinden kullanım mümkün. Güvenlik tarafında da uçtan uca şifreleme özelliği sunuluyor.

Aslında Telegram, MTProto protokolü kullanıldığı için WhatsApp’tan daha güvenli olduğunu öne sürüyor. MTProto protokolü, Telegram’ın belirttiğine göre, güvenliği, zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamanla test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edildi.

Şifrelenmiş mesajlar dışındaki verileri korumaya gelince, Telegram dağıtılmış bir altyapı kullandığını söylüyor. Şirket, “İlgili şifre çözme anahtarları parçalara ayrılmıştır ve asla korudukları verilerle aynı yerde tutulmazlar” diye açıklıyor.

ELON MUSK ÖNERİYOR: SİGNAL NEDİR?

Signal, kendisini gizlilik odaklı bir platform olarak görüyor. Şifrelenmiş yazışmalar, otomatik silinen mesajlar, gizli klavye modu gibi pek çok özelliği var.

Sadece yazışmalar değil, sesli ve görüntülü görüşmeler de şifreli. Uygulama açık kaynak kodlu ve böylece sözüne inanmayanları da ikna ediyor.

Jack Dorsey’den Edward Snowden’a kadar pek çok usta bu uygulamayı kullanıyor ve tavsiye ediyor.

Bugünlerde Elon Musk da WhatsApp’a alternatif olarak Signal’i tavsiye edince şu an devasa bir geçiş başladı ve sosyal medyada da gündem oldu.

YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI: BİP NEDİR?

BİP ise yerli bir WhatsApp alternatifidir. Uygulama, Turkcell tarafından geliştirilmiş olsa da diğer operatörlere üye kişiler tarafından da kullanılabilir.

Mesajlaşma ve sesli/görüntülü görüşme için kullanılabilir. WhatsApp’ın yeni güvenlik politikası duyurulduktan sonra 100.000’den fazla kez indirildi ve indirilmeye devam ediyor.

VİBER NEDİR?

Viber da bir WhatsApp alternatif uygulama seçeneği olarak değerlendirilebilir. WhatsApp ile gerçekleştirebildiğiniz tüm yazılı, sesli, grup mesajlaşma işlevlerini Viber ile de yerine getirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüntülü konuşmalar yapabilir veya uluslararası telefon aramalarını ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Öte yandan anlık mesajlaşma uygulaması Viber ile, grup mesajlaşma özelliği sayesinde aynı anda 250 kişiye kadar grup sohbeti yapabilirsiniz. En sevdiğiniz kişilerle grup sohbetlerinde buluşabilir, sesli sohbet odalarında çalışma grupları oluşturabilir ve etkinlikleri kolayca organize edebilirsiniz.

Güvenlik tarafında ise Viber, metin mesajlarını, video ve sesli aramaları, fotoğrafları, videoları ve grup sohbetlerini konuşma uygulamalarında aranan bir özellik olarak otomatik olarak şifreliyor.

WECHAT NEDİR?

2011 yılının ocak ayında Çinli Tencent tarafından yayınlanan bir anlık mesajlaşma uygulaması. Statista’ya göre aylık aktif 1.203 milyar kullanıcısıyla WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden biridir.

WeChat’i Android, iOS, Windows Phone ve Windows işletim sistemine sahip olan cihazlardan kullanabilmeniz mümkündür.

Klasik bir anlık mesajlaşma uygulamasında olması gereken tüm özelliklere sahip.

Mesaj gönderme ve alma; dosya, video, fotoğraf paylaşma gibi özelliklerin yanı sıra 500 kişiye kadar grup sohbetine izin veriyor.

Mesajlarına emojiler, çıkartmalar eklenebilir, özçekimler ile özelleştirilebilir. Çıkartma galerisinde animasyon ve çizgi film karakterlerinden yapılmış onlarca çıkartma bulunur.

WeChat sesli mesajlar ile konuşma yapma konusunda da şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi anlık mesajlaşma uygulamalarından biridir. Hem ücretsiz olması hem de çoklu platform desteği sayesinde WeChat kendini diğerlerinden ayırt eden gelişmiş ve kullanışlı bir mobil uygulamadır.