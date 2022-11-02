Whatsapp'ta 'Neden yazmıyorsun?' tribine son! İşte çevrimiçi bilgisini gizleme özelliği

Whatsapp yeni bir özellik daha getirdi. Çevrimiçi olduğunuzda karşı tarafın görmesini istemiyorsanız çevrimiçi bilgisini gizleyebilirsiniz. Whatsapp'ta çevrimiçi bilgisi nasıl gizlenir? İşte detaylar!

Son zamanlarda en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, hemen hemen herkesin telefonunda yer alıyor.

Son günlerde birçok özellikte güncelleme gerçekleştiren Whatsapp, devrim yapacak bir işlev sundu.

Whatsapp'ta çevrimiçi olurken görünmenizi istemeyeceğiniz durumlar olabilir. Artık "Çevrimiçisin neden yazmıyorsun" devri kapandı.

Güncellemelerine yeni birini daha ekleyen Whatsapp, çevrimiçi bilgisini gizleme özelliği getirdi. Peki çevrimiçi bilgisi nasıl gizlenir? İşte detaylar...

Çevrimiçi bilgisi nasıl gizlenir?

1- WhatsApp’a girin ve Ayarlar menüsüne tıklayın,

2- Gizlilik sekmesine tıklayın,

3- Son Görülme ve Çevrimiçi kısmına tıklayın,

4- Üst kısımda ‘Son görülme bilgimi kimler görebilir’ seçeneği var, eğer çevrimiçi bilginizi kapatmak istiyorsanız son görülme bilginizi de ‘hiç kimse’ yapmanız gerekiyor,

5- Aşağıdaki ‘çevrimiçi olduğumu kimler görebilir’ seçeneklerinden ‘son görülme bilgisiyle aynı’ seçeneğini tıklayın.