WIN Coin nedir? Kripto para WINk hakkında merak edilenler..

Hafta başındaki artışı ile dikkatleri üzerine çeken WIN Coin hakkındaki detaylar, kripto para yatırımcıları ve ilgilenenler tarafından araştırılıyor. Peki WIN Coin nedir?

Kripto para popüler aramalar listesinin ilk sırasında yer alan WINk (WIN), son 1 haftada yaşadığı yükseliş nedeniyle dikkat çekiyor. Son 7 gün içerisinde %400 oranında artış yaşarken, son 24 saatte ise %160 oranında kazanç sağladı.

Artışı ile dikkat çeken WINk, blockchain tabanlı bir oyun platformu olma hedefiyle yola çıktı.

WINk Coin ise bu blockchain tabanlı oyun ekosisteminin kripto para birimi olarak birçok özelliğe ve yatırımcıları için ayrıcalığa sahip.

Hakkında detaylar araştırılan WINk Coin nedir? İşte WIN Coin hakkında bilmeniz gerekenler..

WIN COİN NEDİR?

WINk, kullanıcıların platformdaki yerel dijital varlık olarak WIN token’ını kullanan birden fazla blok zinciri ekosisteminde sosyalleşmelerini ve pay almalarını sağlayan oyun platformudur.

Davranışsal madencilik yenilikçi token ekonomisi tasarımı ve diğer teşvik mekanizmaları yoluyla WINk, geliştiricilerin gerçek benimsemeyi teşvik eden ve kullanıcıların platforma aktif paydaşlar olarak katılmalarını ve katkıda bulunmalarını sağlayan dApp’ler oluşturmalarını sağlamak için yüksek kaliteli merkezi olmayan oyun deneyimi sağlayan bir ekosistem oluşturmayı amaçlar.

WIN Coin TRON üzerinde çalışan TRC-20 token’ıdır. WINk platformunda, geliştiricilerin ve kullanıcıların katılımını teşvik etmek için WIN token’ları kullanılır.

WINK HAKKINDA BİLGİLER

WINk platformu benzersiz ve çekici bir kullanıcı deneyimi sağlar. İşte WIN Coin özellikleri:

Denetlenebilir akıllı sözleşmeler: Oyunların arka ucu herkesin görebileceği bir akıllı sözleşmede konuşlandırıldığı için akıllı sözleşmeler denetlenebilir. Örneğin, çevrimiçi kumarhanelerde şeffaflık açısından büyük faydalar sağlayabilir.

Saklama: Çoğu oyun, kullanıcıların fonlarının tam velayetini korumasına izin verir.

Token ödülleri: Kullanıcılar, oynadıkları için şifreleme token’ları ve diğer ödülleri alacaktır.

Etkinlikler: Topluluğun katılımını sağlamak için sosyal özellikler ve özel etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Ortaklıklar: DApp gelişimini ve kullanım genişlemesini desteklemek için TRON ve BitTorrent aracılığıyla isim-marka ortaklıkları.

1 WINk KAÇ TL?

WINk bugünkü (5 Nisan) fiyatı ₺0.017873 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺24,887,722,001 TRY.