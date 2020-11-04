Wisconsin’de oy sayımına mürekkep bittiği için ara verildi

ABD’nin kritik eyaletlerinden Wisconsin’in en kalabalık bölgelerinden birinde yapılan oy sayımına, sayım makinesinin mürekkebi bittiği için devam edilemediği bildirildi.

ABD seçimlerindeki kritik oy sayımı süreci devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden’ın oyları başa baş gidiyormuş gibi gözükürken Trump’tan gelen “Biz kazandık” açıklaması, süreçteki gerilimi de arttırdı.

Sayımın henüz sonlanmadığı Wisconsin, Pensilvanya, Michigan gibi seçim sonucuna doğrudan etki edecek önemli eyaletlerde yaşanan gerginlik ve aksaklıklar devam ederkenoldukça tartışan bir gelişme de yaşandı.

EN KRİTİK EYALETTE SAYIM DURDU

Kazanan adaya tam 10 delege kazandıracak Wisconsin eyaletinin en kalabalık bölgelerinden Green Bay’de oy sayımının yapılamadığı duyuruldu.

New York Times muhabiri Reid J. Epstein, attığı bir tweette, “Green Bay bölgesinde posta yoluyla gönderilen oyların sayımına, sayım makinesinin mürekkebinin bitmesi ve sandık görevlilerinin yeni mürekkep almak için belediye binasına gitmesi nedeniyle ara verildi” açıklamasında bulundu.

Epstein’ın açıklamasının ardından, sayım sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları güçlendi.

AKILLARA "UÇAN MÜREKKEP" RUHAT MENGİ GELDİ

Biten mürekkep olayı ise, 2018 seçimlerinde CHP'nin oy oranının yüksek olması beklenen sandıklarda mühürlerin mürekkeplerinin uçucu olduğunu iddia eden muhalih isim Ruhat Mengi’yi getirdi.

Attığı bir tweette, basıldıktan kısa bir süre sonra yok olup giden oylar olduğunu iddia eden Mengi’yi, birçok CHP’li isim de yalanlamıştı.