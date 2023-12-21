X platformu çöktü: Erişim tekrar sağlandı ABD merkezli sosyal medya platformu X'e dünya genelinde yaklaşık 1 saat boyunca erişim sorunu yaşandı. Platformdaki sorun yapılan teknik çalışmaların ardından normale döndü.

ensonhaber.com

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Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra 'X' ismini alan Twitter, son zamanlarda büyük değişim içine girdi.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu 'X' platformuna yaklaşık 2 saat erişim sağlanamadı.

Güncel tweet'ler sayfaya yansımazken bazı hesaplarda hiçbir tweet de yer almadı.

İnternet sitesine de erişim yok

Kullanıcıların bildirdiğine göre büyük çoğunluk mobil uygulamada sorun yaşıyor olsa da platformun internet sitesinde de benzer sorun yaşandı.

49 farklı ülkeden yaşanan sorunu bildiren kullanıcılar sorunun kaynağını merak ediyor.

"Ülkemizdeki kullanıcılar kısmen etkilenmekte"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor.

Dünya çapında sorun yaşanıyor

Downdetector sitesi, onlarca ülkede kullanıcıların X'e erişim sağlayamadığını aktardı.

Dünya çapında internet erişimini takip eden Downdetector, X Pro'nun da küresel çapta aynı sorunu yaşadığını belirtti.

Sorun düzeldi

Birkaç saatlik kesintinin ardından 'X' platformuna erişim yeniden sağlandı.

Sorunun neden kaynaklandığı bilinmezken, Elon Musk henüz bir açıklama yapmış değil.