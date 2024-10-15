Yabancı çalışanların Türkiye'deki çalışma süreçlerinde düzenlemeye gidildi

AA

Yabancı çalışanların Türkiye'deki çalışma süreçleri yeniden düzenlendi...

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girerken, Bakanlıktan yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklama geldi.

YABANCI İŞÇİLERİN TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMA PROSEDÜRLERİ KOLAYLAŞTIRILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları kapsamında, Türkiye'deki yabancıların çalışma hayatında kayıtlılığının artırılması ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak iş, meslek ve sektörlerde çalışacak yabancıların çalışma izni muafiyeti prosedürlerinin kolaylaştırılması amacıyla "Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği"nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değişiklik yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında düzenlenen çalışma izni muafiyeti, yabancılara izin alma yükümlülüğünden muafiyet sağlamayacağı kaydedildi.

MUAFİYET KAPSAMINDA FARKLI GRUPLARA YER VERİLDİ

Çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilen yabancılar arasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler kapsamında çalışacaklar, akademisyenler, araştırmacılar, petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerinde çalışacak profesyoneller, gemi adamları, profesyonel sporcular, tur operatörü temsilcileri ve stajyerler gibi farklı gruplar bulunuyor.

Yapılan düzenlemeyle, geçici koruma sağlananlar ile insani ikamet izni sahibi yabancılardan İçişleri Bakanlığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilenler çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışabilecek.

Öte yandan Bakanlık, bu gruplardan çalışma izni alması gerekenler için çalışma izni süreçlerini yürütmeyi sürdürecek.

YABANCI BASIN MENSUPLARINA YÖNELİK KARAR

İletişim Başkanlığı'nın uygun görüşü olması kaydıyla daimi basın kartı kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarına da çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışma imkanı sunuldu.

6 AYDAN 3 YILA ÇIKARILDI

Düzenleme ile uluslararası kamuoyu ve iletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Türkiye'nin her alanda nitelikli temsilinin ve tanıtımının sağlanması suretiyle Türkiye markasının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, değişiklikle ekonomik, sosyokültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye'ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılara verilen çalışma izni muafiyetinin azami süresi 6 aydan 3 yıla çıkarıldı.

SPOR ELEMANI YABANCILARA DA KOLAYLIK SAĞLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygun görüşü olması kaydıyla Türkiye'ye gelen profesyonel yabancı sporcu ve antrenörler ile spor hekimi, spor fizyoterapisti, spor mekanisyeni, spor masözü veya masörü ve benzeri spor elemanı yabancıların da çalışma izni muafiyetine ilişkin kolaylığa gidildi.

Tur operatörü temsilcisi olarak çalışacak yabancıların çalışma izni muafiyetlerinin süresinin hesabında ise takvim yılı esas alınacak.

30 GÜNLÜK SÜRE EŞİĞİ KALDIRILDI

Diğer yandan, yönetmelikle, yabancının çalışma izni muafiyeti başvurusu yapabileceği süre olan Türkiye'ye yasal giriş tarihinden itibaren başlayan 30 günlük süre eşiği kaldırılarak yabancıya, Türkiye'de yasal olarak bulunduğu süre içerisinde çalışma izni muafiyeti başvurusu yapma imkanı da sunuldu.