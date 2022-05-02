Yabancı öğrenciler bayramda Gaziantepli ailelere misafir oldu

Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen projeyle, yabancı öğrenciler ramazanı ve bayramı ailelerin evine misafir olarak geçirdi. Türk gelenekleriyle bayram yaşayan öğrenciler yuvalamayla tanıştı.

Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda Gaziantep gelenekleriyle tanıştı.

Gaziantep Üniversiyesi'nde okuyan Kongo, Gana, Cezayir, Hindistan, Pakistan gibi çok sayıda ülkeden Müslüman öğrencileri, bayramda Gaziantepli ailelerin evine misafir oldu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Gaziantep Kent Konseyi ortaklığında düzenlenen proje çerçevesinde Gaziantepli ailelerle buluşan yabancı öğrenciler, Ramazan Bayramı’nın havasını misafir oldukları evlerde tattı.

Bayramı Gaziantepli ailelerin evinde geçirdiler

Ramazan ayı boyunca belirli aralıklarla ailelerin iftar sofrasına oturan öğrenciler, bayramda da kendi ailelerinden uzakta Gaziantepli ailelerin evinde geçirdi.

Yuvalama ile tanıştılar

Öğrenciler, Gaziantep’te bayram sabahlarının vazgeçilmez yemeği olan yuvalama yemeğini tattı. Yuvalamanın ardından öğrencilere Gaziantep’e has kahke, kerebiç ve fıstıklı kurabiye ikram edilirken öğrenciler Ramazan Bayramı’nı Gaziantep geleneklerine göre kutladı.

"Bu ilişkiler devam edecek"

Bu öğrencilerin 30 yıl sonra bile Gaziantep’te yaşadıkları bayramı anlatacaklarını söyleyen Kent Konseyi Tarih Komisyonu Başkanı Tarihçi Yazar Asım Mıhçıoğlu, “Birçok aileden güzel dönüşler oldu. Çocukların aileleri bizim Antepli aileleriyle tanışmışlar. Yani bu ilişkiler devam edecek” dedi.

"Herkes kendi durumuna göre iftarda öğrenci ağırladı"

Gaziantep’te hısım, akraba ve komşunun dışında yabancı birilerinin sofrada oturmasının evin bereketini arttırdığına inanıldığını aktaran Mıhçıoğlu, “Hem aileler hem de öğrenciler çok memnun oldu. Projeye yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Ramazan boyunca 150 öğrencimiz ailelere iftara gitti. Ramazan Bayramında ailelere misafir olan öğrenci sayısı 200’e çıktı. Herkes kendi durumuna göre iftarda 3-5 öğrenci misafir etti.





"Çocukların aile sofrasına oturması gerekiyor"

Bu çocukların hepsi burada yurtta kalıyorlar. Bunların aile ortamına girip aile sofrasına oturmaları gerekiyor. Hele de memleketin o kadar uzaktayken iftarda yalnız kalmamaları lazım. İçlerinde Hindistan’dan, Pakistan’dan, Orta Asya’dan gelmiş olanlar var” ifadelerine yer verdi.

Bu öğrencilerin artık Türkiye’nin diasporası olduğuna dikkat çeken Mıhçıoğlu, öğrencilerin okudukları şehre aidiyet duyacaklarını vurguladı.

"Memleketlerine döndüklerinde bizi anlatmalılar"

Öğrencilerin şehirdeki aile yapısını, ev ortamını ve yemek kültürünü de öğrenmeleri gerektiğinin altını çizen Mıhçıoğlu, “Mesela biz Ramazan Bayramına yuvalama yemeğiyle başlarız. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Biz bugün onlara ikram ettik. Bu geleneklerimizi öğrenciler anlatmalıyız. Çünkü memleketlerine döndüklerinde bizi anlatmalılar biz unutmamalılar. Bir şeyi unutmamak için güzel hatıraların olmalı. Bu çocuklar belki 30 yıl sonra bile bizi anlatacaklar. Birçok aileden güzel dönüşler oldu. Çocukların aileleri bizim Antepli aileleriyle tanışmışlar. Yani bu ilişkiler devam edecek” şeklinde konuştu.

"Gittiğim evdekiler bana annem gibi davrandı"

Proje çerçevesinde Mıhçıoğlu’nun evine misafir olan Cezayirli yüksek lisans öğrencisi Sümeyye ise Gazianteplileri çok sevdiğini ifade etti.

İftar ve bayram ziyaretinin çok güzel geçtiğini aktaran Sümeyye, “Annemi proje öncesinde bir gece arayıp ‘3 yıldır Türkiye’deyim. Bir aileye gitmedim. O duyguyu tatmadım’ demiştim. Bu yıl da nasibimde 3 aileye gitmek varmış. Çok güzel geçti. Gittiğim evdekiler bana annem gibi davrandı. Annelik duygusunu hissettim. Gaziantep mutfağı gerçekten harika. Ramazan ayında 3 kilo aldım. Yemekleri de güzeldi ama özellikle tatlıları daha güzeldi” dedi.