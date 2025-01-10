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AA

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, turistleri dolandıran taksi şoförlerinin de içinde yer aldığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, taksi şoförleri ve bunlarla birlikte hareket eden şüphelilerin, organize şekilde yabancı uyruklu turistleri takip edip kendi araçlarına yönlendirdikleri, taksicilerin de müşteriden aldıkları paraların bir kısmını geçerli olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle "tırnakçılık" diye tabir edilen yöntemle çaldıkları belirlendi.

YABANCI TURİSTLERİ DOLANDIRAN TAKSİ ÇETESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekiplerce, S.Ü'nün (46) elebaşı olduğu suç örgütünün bu şekilde 33 eylem yaptığı açığa çıkartıldı.

Örgüte yönelik çalışmada, şüphelilerden Kerem Doğan'ın 19 Kasım 2024'te Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda taksici S.Y. tarafından öldürüldüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda yakalanan 6 şüphelinin de tutuklandığı belirlendi.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce, Silivri, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde 7 Ocak'ta 36 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, S.Ü'nün de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Örgüt üyesi 12 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yaşananların ardından konuyla ilgili gelişmeler devam ederken yapılan çalışmada gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin, dolandırıcılık yaptıktan sonra sokakta müzik eşliğinde eğlendikleri anlar cep telefonuyla kaydedildi.