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    Yağ fiyatları konusunda provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı

    Yağ fiyatları konusunda provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı

    Emniyet Genel Müdürlüğü, yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlattığını duyurdu.
    • DHA
    • 06.03.2022 - 19:33
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 20:29
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    Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş birçok ülkeyi etkiledi.

    Tedarik zinciri konusunda birçok ülke söz konusu ülkelerden yaptığı ithalat kalemlerinde sorun yaşadı.

    Bu kapsamda Türkiye'nin sıvı yağ konusunda sıkıntı yaşayacağı söylentileri endişeye neden oldu.

    Söylentiler nedeniyle, bazı marketlerde yağ kuyrukları yaşanırken kameralara da izdihamlar yansıdı.

    Yaşananların ardından Tarım Bakanlığı'ndan yağ konusunda tüm önlemlerin alındığı ve vatandaşların sakin olmaları gerektiği açıklaması yapıldı.

    Bu kapsamda forsatçılar boş durmadı ve yaşananları provoke etti.

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

    Toptancılarda yağ izdihamı VİDEO

    45 HESAP İNCELLENİYOR

    EGM’den yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır” denildi.

    Yağ fiyatları konusunda provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı #1

    Yağ fiyatları konusunda provokatif paylaşımlar için işlem başlatıldı #2


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