Yağışlı hava etkisini yitiriyor: Sıcaklıklar yükselecek Yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan yağışlı hava, yarından itibaren yerini güneşli havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde yeniden artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

AA

Yağışlı hava gidiyor, yerini sıcak hava alıyor…

Hafta sonu Karadeniz Bölgesi'nin tamamında etkili olan kuvvetli yağış, yarın gece saatlerine kadar etkisini devam ettirecek.

Çarşamba gününden itibaren ise yurdun batı kesiminden başlayarak sıcaklıklar hızla artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA'ya yaptığı açıklamalarında 10-17 Temmuz arasındaki hava durumu tahminlerini değerlendirdi.

Batı Karadeniz'de yağışların yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağını ifade eden Çelik, Batı Karadeniz'de yağışların yarın akşam saatlerinde durmasını, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yarın gece saatlerine kadar kuvvetli yağışların devam etmesini beklediklerini belirtti.

Ankara'da bu gece ve yarın aralıklı yağış olacağını ancak kuvvetli bir yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, salı günü yağışlı hava sisteminin ülkenin doğu kesimlerine kayacağını aktardı.

"Sıcaklıklar hızla artacak"

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde salı günü yağış bekliyoruz. Kars, Ardahan, Erzurum çevrelerinde salı günü yağışlar kuvvetli olabilir. Batı ve iç bölgelerde yağışlı sisteminin salı günü akşam ülkemizi terk etmesi ile açık bir hava göreceğiz.



Sıcaklıklar da buna bağlı olarak artacak. Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde havalar az bulutlu ve açık olacak. Çarşamba gününden itibaren sistem tamamen ülkemizi terk edecek. Batıdan başlayarak sıcaklıklar hızla artacak.

"Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek"

Çelik, salı günü batı ve güney, çarşamba ve perşembe günü de iç bölgelerde sıcaklıkların hızla mevsim normallerine çıkacağını bildirerek, şunları söyledi:

"Kıyı kesimlerde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek"

Sıcaklıklar çarşambadan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaklıklar da 45 dereceye yaklaşacak. Ankara'da sıcaklık yağışlı sistemle birlikte 25 dereceye düşmüştü. Salı günü sıcaklıklar kademeli artmaya başlayacak.



Hafta sonuna doğru sıcaklığın 35 dereceyi bulmasını bekliyoruz. İstanbul 32, 33 dereceyi görecek. İzmir'de biraz bulutlanma vardı, hafta sonuna doğru sıcaklığın 38-39 derece olmasını bekliyoruz.

Dünyayı etkisi altına alan yüksek sıcaklıkların Türkiye'yi de etkilediğini vurgulayan Çelik, temmuz ve ağustos ayında mevsim normallerinin birkaç derece üstünde sıcaklık beklediklerini sözlerine ekledi.

İstanbul 36, Ankara 35, İzmir 40 dereceyi görecek

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara 31-35, İstanbul 32-36, İzmir 36-40, Edirne 37-41, Çanakkale 36-39, Muğla 36-40, Adana 38-42, Antalya 37-43, Kayseri 30-32.