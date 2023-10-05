Yağışlı hava yurdu terk ediyor: Sıcaklıklar artacak Hafta başından beri devam eden yağışlar, yurdu büyük oranda terk ediyor. Sıcaklık yeni haftaya kadar mevsim normallerinde seyredecek. Parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

ensonhaber.com Yurt genelinde sonbahar yağışları etkisini azaltıyor. Hafta başına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Sadece cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde kısa süreli yağış olabileceği tahmin ediliyor. Açık bir hava hakim olacak Yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olması öngörülüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak. Ankara Başkent Ankara'da hafta başına kadar yağış yok. Sıcaklığın 22-23 derece civarında olması tahmin ediliyor. İstanbul İstanbul'da genel olarak yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 23-24 derece civarında seyredecek. İzmir İzmir'de de yağış beklenmezken, hava, az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıksa 28-29 derece civarında seyredecek.