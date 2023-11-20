Yağmur barajlara yaradı! İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 20'nin üzerine çıktı Megakent'in su ihtiyacını sağlayan barajlarda yağmur sonrası doluluk oranı arttı. Geçtiğimiz hafta yüzde 16 seviyelerine kadar inen doluluk oranı 3 gün aralıksız süren yağmurların ardından yüzde 22,63'lere ulaştı.

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DHA

Yurt genelinde hafta sonu şiddetli yağışlar etkili oldu.

Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilese de barajlara yaradı.

İstanbul da yağmurdan nasibini alan illerden arasında. Öyle ki, sağanak yağmurla birlikte kar yağışı da yüzünü gösterdi.

Barajlara bereket yağdı

Mevsim normallerinin altında seyreden havanın hafta boyunca da devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan kırmızı alarm veren barajlarda ise son durum sevindiriyor.

Yağışlar, son yılların en kurak dönemini yaşayan İstanbul'un barajlarına da bereket getirdi.

Yüzde 22,63'e ulaştı

Kente su sağlayan barajlar, yüzde 16'lara kadar gerileyen seviyelerden son yağışlarla birlikte yüzde 22,63 doluluk oranına ulaştı.

Ancak barajlardaki doluluk oranı hala son 10 yılın en düşük seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 35,26 seviyesindeydi.

Barajların doluluk oranı

Ömerli: 44,75

Elmalı: 43

Darlık: 36

Alibey: 23,85

Istrancalar: 21

Terkos: 11

Büyükçekmece: 7

Sazlıdere: 7

Kazandere: 5,87

Papuçdere: 2,85

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)