Yurt genelinde hafta sonu şiddetli yağışlar etkili oldu.
Sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilese de barajlara yaradı.
İstanbul da yağmurdan nasibini alan illerden arasında. Öyle ki, sağanak yağmurla birlikte kar yağışı da yüzünü gösterdi.
Barajlara bereket yağdı
Mevsim normallerinin altında seyreden havanın hafta boyunca da devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan kırmızı alarm veren barajlarda ise son durum sevindiriyor.
Yağışlar, son yılların en kurak dönemini yaşayan İstanbul'un barajlarına da bereket getirdi.
Yüzde 22,63'e ulaştı
Kente su sağlayan barajlar, yüzde 16'lara kadar gerileyen seviyelerden son yağışlarla birlikte yüzde 22,63 doluluk oranına ulaştı.
Ancak barajlardaki doluluk oranı hala son 10 yılın en düşük seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 35,26 seviyesindeydi.
Barajların doluluk oranı
Ömerli: 44,75
Elmalı: 43
Darlık: 36
Alibey: 23,85
Istrancalar: 21
Terkos: 11
Büyükçekmece: 7
Sazlıdere: 7
Kazandere: 5,87
Papuçdere: 2,85Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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