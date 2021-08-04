Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası anlamı ve Türkçe-Arapça okunuşu

Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası anlamı ve Türkçe-Arapça okunuşu

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarının sönmesi için dua etmek isteyen milyonlarca vatandaş, 'Yağmur duası nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. İşte yağmur duası anlamı ve okunuşu...

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yüzlerce arazöz ve 50'yi aşkın hava unsuru, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İtfaiye ekipleri başta olmak üzere birçok vatandaş, alevleri kontrol altına almak için var gücüyle çalışırken yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını isteyen vatandaşlar da yağmur duasını araştırıyor.

Bu noktada, yağmur duası anlamı, Türkçe ve Arapça okunuşı yoğun olarak araştırılıyor.

Peki yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur yağması için okunacak dualar ile sureler nelerdir? İşte yağmur duası Türkçe ve Arapça okunuşu...

YAĞMUR DUASI NASIL YAPILIR? DİYANET BİLGİLERİ

Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır.

Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Ebû Hanîfe'ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir. İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur.

Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi', I, 282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû', V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 325).

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V) HER FELAKETTEN ÖNCE ETTİĞİ DUA

Sevgili Peygamberimiz'in (s.a.v) deprem dâhil her felaketten önce ettiği dua şudur:

''Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru.''

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: '

'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın.'' Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak "âmin" der (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 169).

YAĞMUR DUASI

Allahümme es'kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına'l-ğayse ve la tec'alna mine'l-kanitin. Allahümme inne bi'l-biladi vel'ibadi ve'l-halkı mine'l-levai ve'd-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer'a ve eddir lena'd-dar'a ve eskına min berakati's-semai.Ve enbit lena min berekati'l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili's-semae aleyna mindaran...

YAĞMUR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allah'ım, bize yardım eden, içimize sinen,ferahlık veren,bol,yararlı her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah'ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah'ım! Kullarda, illerde,ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden başkalarına arz edemeyiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. sütlerimizi bollaştır. bizi göğün bereketlerinden sula. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey cömert kerem sahibi Allah'ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yokki Sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli rabbimiz.