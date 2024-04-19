Yağmur sonrası İstanbul trafiği kilitlendi Haftanın son iş gününde mesai saati sonrası yollarda araç yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 83 olarak ölçüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarıların ardından yağmur Megakent'e giriş yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren kentte yağmur etkili oluyor. Haftanın son gününde yollarda ise yoğunluk yaşanıyor.

Araçlar ilerleyemiyor

Bu duruma yağmur da eklenince trafik adeta kilitlendi.

Her iki yakada ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Yoğunluk arttı

Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücülerin görüş mesafesi de düşüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre trafik, saat 17.50 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü.