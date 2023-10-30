Yağmur yurda giriş yapıyor! Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu

Türkiye, sonbahar mevsimine girerken yazdan kalma son günler yaşanmaya devam ediyor.
Bu yıl, yurt genelinde sıcaklık rekorları kırıldı.
Aşırı sıcaklıklar bölge halkını adeta bunalttı. Sıcak havalardan İstanbul da nasibini aldı.
Öyle ki kentte barajlar sinyal vermeye başladı.
Beklenen haber geldi
Kurumaya başlayan ve yüzde 20'nin altına düşen barajlar, Megakentlileri korkuturken gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek haberlere çevrildi.
Kasım ayına girilirken beklenen haber de geldi.
Yağmur yurda giriyor
Meteoroloji, yurt genelinde etkili olan çöl sıcaklıklarının hafta sonuna doğru yerini yağışlı havaya bırakacağını açıkladı.
Ankara ve İstanbul'un kasım ayına yağmurla gireceği belirtildi.
Kasım ayının ilk gününde yağmur etkili olacak
Perşembe gününden itibaren, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
İşte 5 günlük hava durumu raporu...
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