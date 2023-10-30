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Yağmur yurda giriş yapıyor! Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu

Yağmur yurda giriş yapıyor! Meteoroloji'den haftalık hava durumu raporu Meteoroloji’den yapılan hava tahminlerine göre, kasım ayının ilk gününde İstanbul’da gök gürültülü yağmur bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu raporu...