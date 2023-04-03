Yağmurla birlikte trafik kaçınılmaz oldu! Yoğunluk yüzde 67'ye ulaştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.30 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü.

İHA İstanbul yeni bir haftaya yağmurla başladı. İşe ve okula gitmek için sabah saatlerinde yola çıkanlar sağanak yağmurla karşılaştı. Yağmura hazırlıksız yakalandılar İnsan ve araç trafiği de kaçınılmaz oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanarak duraklarda yoğunluk oluştururken, sürücüler de görüş mesafesinin düşmesiyle trafikte yavaş ilerlemeye başladı. Trafik yüzde 67'ye ulaştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.30 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü. Yoğunluğun en çok görüldüğü Anadolu Yakası'nda ise trafik zaman zaman durma noktasına geldi.