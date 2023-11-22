Yağmurlar can suyu oldu... İstanbul'da baraj doluluk oranları arttı

Türkiye kuraklığın pençesine düşmek üzere.
Özellikle Megakent İstanbul, bu konuda en büyük riski barındıran şehir.
Şehri besleyen barajlar alarm verirken son yağmurlar 'hızır gibi' yetişti...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.
Baraj doluluk oranı yüzde 7 arttı
Barajların doluluk 10 günlük sürede yüzde 7,07 artarak bugün itibarıyla yüzde 23,25'e yükseldi.
Son yağışlardan sonra barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde:
Alibey Barajı yüzde 24,57
Terkos Barajı 11,29
Büyükçekmece Barajı yüzde 7,96
Sazlıdere Barajı yüzde 8
Istrancalar Barajı yüzde 22,24
Kazandere Barajı yüzde 6,29
Pabuçdere Barajı 3,22
Ömerli Barajı yüzde 45,57
Darlık Barajı yüzde 37,57
Elmalı Barajı yüzde 44,17
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