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Yağmurlar can suyu oldu... İstanbul'da baraj doluluk oranları arttı

Yağmurlar can suyu oldu... İstanbul'da baraj doluluk oranları arttı İSKİ verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı son yağmurlardan sonra yüzde 23,25'e yükseldi.