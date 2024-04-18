Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi Yahudi yerleşimciler tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskında provakatif eylemler gerçekleştirildi.

İHA

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına 195. gününde devam ediyor.

Bir yandan ordunun bombardımanları altına hayatta kalmaya çalışan Filistin halkı bir yandan da Yahudi yerleşimcilerin provakatif eylemleriyle mücadele ediyor.

225 Yahudi baskın düzenledi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları aralıksız bir şekilde devam ederken, işgal altındaki Doğu Kudüs’te de tansiyon düşmüyor.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamada, 225 sivil Yahudi'nin İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Provakatif eylemler gerçekleştirildi

Meğaribe Kapısı yönünden Mescid-i Aksa'ya baskın yapan Yahudi yerleşimcilerin avlularda provokatif eylemler ve dini ritüeller gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa kapılarında tedbirleri sıkılaştırdığı öğrenildi.

Ürdün baskını kınadı

Ürdün Vakıflar Bakanı Muhammed El-Halayile, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınadı.

Bakan El-Halayile baskınların İsrail hükümet yetkililerinin desteğiyle düzenlediğini belirtirken, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsüne bağlı olduklarını ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)