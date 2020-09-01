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    Yakalanan DEAŞ'ın sözde emirinin sansasyonel eylemleri

    Adana'da tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik eylemleri planladığı öğrenildi.
    • AA
    • 01.09.2020 - 14:34
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    Yakalanan DEAŞ'ın sözde emirinin sansasyonel eylemleri

    İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

    Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı.

    TÜRKİYE EMİRİ ADANA’DA YAKAYI ELE VERDİ

    Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, Adana'da emniyet güçlerince gözaltına alındı.

    Yakalanan DEAŞ'ın sözde emiri sansasyonel eylemleri koordine ediyordu İZLE

    TUTUKLANARAK SİLİVRİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Özden'in kaldığı evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Bahse konu zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

    İstanbul'a 20 Ağustos'ta getirilen Mahmut Özden, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

    Yakalanan DEAŞ ın sözde emirinin sansasyonel eylemleri #1

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