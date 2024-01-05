Yakalanan Mossad ajanlarıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesi ile çökertilen casus ağındaki şüphelilerin İsrail dış istihbarat servisinin Tel Aviv'deki Hamas masasına bakan birim tarafından yönetilip yönlendirildiği ortaya çıktı.

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İHA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'de ajanlık faaliyeti yürütenlere göz açtırmıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Türkiye'de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına 'uluslararası casusluk' faaliyeti yapan 46 kişi tespit edilmiş, ajan ağına mensup 34 şüpheli, 2 Ocak Salı günü İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Muhammed Yusuf Dahlan iddiası

MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik Mossad adına keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçlayan zanlıların İsrail dış istihbarat servisinin Tel Aviv'deki Hamas masasına bakan birimi tarafından yönetilip yönlendirildiği öğrenildi.

Mossad'ın içinde oluşturulan Hamas biriminde görevli istihbarat görevlilerince kullanılan ve birbirinden bağımsız yüksek miktarlarda para aldıkları anlaşılan Arap asıllı şüphelilerden bazılarının 'Ebu Fadi' künyesiyle bilinen ve halihazırda Sırbistan'da sürgün yaşayan Muhammed Yusuf Dahlan'a yakın isimler oldukları iddia ediliyor.

Sorgudaki kişilerin savaş sonrası Gazze'nin yönetimi için adı geçen Dahlan'a ne kadar yakın oldukları ise henüz bilinmiyor.

Dahlan, Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra adı çokça duyulan bir isimdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)