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    Yakalanan Thodex vurguncusu Fatih Özer'in ilk görüntüleri

    Yakalanan Thodex vurguncusu Fatih Özer'in ilk görüntüleri

    Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in o anlarına ilişkin ilk görüntüleri yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 14:41
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    Kripto piyasasındaki binlerce kişiyi madur ederek 2 milyar dolarla Arnavutluk'a kaçan Thodex'in vurguncusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı.

    Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

    Bakan arayıp bilgi verdi

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi'nin sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Özer'in Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini ilettiği belirtildi.

    İade işlemleri başlatıldı

    Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı." bilgisi paylaşıldı.

    Operasyondan ilk görüntüler

    Bilgiyle birlikte kırmızı bültenle aranan Özer'in düzenlenen operasyonda yakalandığı anlara ilişkin de görüntüler yayınlandı.

    Özer görüntülerde maskeli polisler eşliğinde elleri kelepçeli bir şekilde bulunduğu konuttan çıkartılıyor.

    Yakalanan Thodex vurguncusu Fatih Özer'in ilk görüntüleri VİDEO


    Kod adlı: Brain

    Konuya ilişkin Arnavutluk polisinden de yazılı bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına ilişkin operasyonların devam ettiği bildirildi.

    Açıklamada, bu kapsamda "suç örgütü kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından uluslararası düzeyde aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer’in Himara şehrinde yakalandığı kaydedildi.

    Hakkında ulusal ile uluslararası yakalama kararı bulunan Özer'in yakalanması için yürütülen "Brain" kod adlı operasyonun sonlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    Yakalanan Thodex vurguncusu Fatih Özer in ilk görüntüleri #1

    Bilgisayar ve banka kartları ele geçirildi

    "Operasyon sırasında, çok aranan vatandaş ile Tiran ikametli 36 yaşındaki B.Ş. ve Dıraç ikametli 37 yaşındaki E.H. de hakkında uluslararası arama kararı bulunan şahısla ilişkilerinin tespiti için gözaltına alınmıştır. Delil olarak dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, banka kartları vs. ele geçirilmiştir. Prosedür ile ilgili belgeler işlemlerin sürdürülmesi için Elbasan Adli Bölge Mahkemesindeki Savcılığa iletilmiştir."

    Thodex soruşturması

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

    Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

    Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

    Özer hakkında, Interpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

    Yakalanan Thodex vurguncusu Fatih Özer in ilk görüntüleri #2


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