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    Yakın arkadaşı Kenan Işık'ın son durumunu anlattı

    Yakın arkadaşı Kenan Işık'ın son durumunu anlattı

    8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili konuşan yakın arkadaşı Ozan Zeybek, "Kenan Işık bıraktığımız gibi" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 14:21
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    Usta oyuncu Kenan Işık 2014 yılında spor sonrasında saunaya girdikten sonra fenalaşıp, dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

    Işık geçirdiği kaza sonrası 8 yıldır komada.

    SON DURUMUNU YAKIN ARKADAŞI PAYLAŞTI

    Kendisinden uzun bir zaman haber alınamayan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı katıldığı bir programda açıkladı.

    A Spor'da konuşan Ozan Zeybek, usta sanatçının sağlık durumunu anlattı.

    Yakın arkadaşı Kenan Işık ın son durumunu anlattı #1

    "KENAN IŞIK BIRAKTIĞIMIZ GİBİ, ÇOK İYİ BAKILIYOR"

    Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

    "Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

    Yakın arkadaşı Kenan Işık ın son durumunu anlattı #2


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