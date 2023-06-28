Hacı adayları Kurban Bayramı'nın 1. günü şeytan taşladı Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mina'da şeytan taşlama ibadetini yerine getirdi.

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AA

İslam alemi bu yıl da Kurban Bayramı ile kucaklaştı.

Doğudan batıya dünyanın hemen hemen bütün şehirlerinde Müslümanlar bayramlarına kurban kesimiyle başladı.

Kutsal topraklarda bulunanların ise daha farklı bir heyecanı vardı.

2,5 milyon Müslüman hacı oldu

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hacı oldu.

Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

Büyük şeytana 7 taş

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.