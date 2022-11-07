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    Yakup Köse: Sokak köpekleri bahane insana düşmanlar

    Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline gelen sokak köpekleriyle ilgili bir yazı kaleme alan gazeteci Yakup Köse, durumun ciddiyetine dikkat çekti.
    • 07.11.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:55
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    Yakup Köse: Sokak köpekleri bahane insana düşmanlar

    Kimi zaman insanlara saldırıyorlar, kimi zaman trafik kazalarına neden oluyorlar.

    Sokak köpekleri yüzünden yaşanan ölümlerin sayısı günden güne artmaya başladı.

    Sayılarının artmasıyla Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olma yolunda ilerleyen sokak köpekleriyle ilgili belediyelerin üzerine düşen görevi yerine getirmesi bekleniyor.

    Star gazetesi yazarı Yakup Köse, bugünkü yazısında bu önemli soruna değindi.

    "Onlar da köpeklerin yaşam alanlarına girmeselerdi diyebilecek kadar.."

    Köse, "Sokak köpekleri bahane insana düşmanlar" başlıklı yazısında, "Toplum olarak çok ağır ve çok tehlikeli bir vak'a ile karşı karşıyayız. Mübâlağa yapmıyorum. Sokak köpeklerinin öldürdüğü veya sokak köpeklerinin kovalaması neticesi araba altlarında can veren çocuklar için 'Onlar da köpeklerin yaşam alanlarına girmeselerdi' diyebilecek kadar hayvandan aşağı yaratıkların yaşadığı bir zaman diliminde bu hususta mübâlağa yapmak da ne kelime!" ifadelerini kullandı.

    Sorunu çözmesi gereken yetkililerin korkusu

    "Sokak köpekleri başta çocuklarımız olmak üzere insanımızı sokağa çıkamaz hâle getirdi." diyen Yakup Köse, "Saldıran sokak köpekleri ve onları besleyen ve kollayan sapkın güruh değil de saldırıya uğrayan, ölen halkımız suçlu oluyor. Sorunu çözmesi gereken yetkililer bu sapkın güruhtan korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor; gene mübâlağa yapmıyorum, maalesef gerçek!" ifadelerini kullandı.

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