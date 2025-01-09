Yalancı bahar İstanbul'u terk ediyor! Hafta sonuna dikkat

AA

Türkiye, son günlerde Libya üzerinden gelen ılık hava akımının etkisi altına girdi. Özellikle İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kış ortasında adeta bahar havası yaşatıyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU: BAHAR YERİNE KIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarında sert bir düşüş yaşanacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, pazar günü itibarıyla 9 dereceye kadar gerileyecek.

Hafta sonu boyunca megakentte sağanak yağış beklenirken, Trakya'da ise karla karışık yağmur etkili olacak.

TRAKYA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Özellikle Edirne ve Kırklareli gibi Trakya şehirlerinde hava sıcaklıkları hızla düşecek. Pazar günü Edirne'de sıcaklık 6 dereceye, Kırklareli'nde ise 5 dereceye kadar inecek.

Bölgede karla karışık yağmur görülmesi beklenirken, pazartesi günü ise sıcaklıklar bir kademe daha düşerek kar yağışı ihtimalini artıracak.

KIŞ KAPIDA: YENİ HAFTA DAHA SOĞUK BAŞLAYACAK

Meteorolojik tahminlere göre, pazartesi günü Trakya'da kar yağışının devam etme olasılığı bulunuyor. Aynı zamanda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde de çığ tehlikesine karşı uyarılar yapılıyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don olayları ve yer yer sis hadiseleri beklenirken, çetin kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor.

BAHAR HAVASI YERİNİ SAĞANAĞA BIRAKACAK

İstanbul'da bugün hissedilen bahar havası, hafta sonuna doğru yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji uzmanları, özellikle hafta sonu dışarı çıkmayı planlayan İstanbulluları hava koşullarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Megakentte, pazar ve pazartesi günü boyunca yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

YURDUN DİĞER BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU

Bugün itibarıyla yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

SONBAHAR HAVASI YERİNE SERT KIŞ ŞARTLARI GELİYOR

Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, Libya’dan gelen sıcak hava dalgası, hafta sonu itibarıyla yerini kuzeyden gelen soğuk hava sistemine bırakacak. Bahar havasını anımsatan sıcak günlerin ardından Türkiye, özellikle Trakya ve Marmara Bölgesi’nde kış şartlarıyla karşı karşıya kalacak.

İSTANBULLULAR DİKKAT

İstanbullular için yalancı bahar sona ererken, megakentte kış koşullarının etkili olmaya başlamasıyla birlikte hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta daha da düşeceği öngörülüyor. Özellikle soğuk ve yağışlı havanın, yeni haftada da etkisini sürdürmesi bekleniyor.