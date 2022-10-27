CHP'li Yalova Belediyesinin 'yolsuzluk ve zimmete para geçirme' davasının 9.duruşmasında, CHP'lilerin mahkeme heyetine hakaret ve tehdit ettikleri anların görüntüleri ortaya çıktı.

Yalova Belediyesinde "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni ve görevi kötüye kullanma, zimmet ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılan iş ve işlemlerle" ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında yaklaşık 3 yıl önce görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Davanın 9.duruşmasına CHP'li Ali Mahir Başarır, Canan Kaftancıoğlu, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Mahmut Tanal ve Gamze Akkuş Ilgezdi katıldı.

Tek başına yargılanma talebi reddedildi

CHP'li Salman'ın avukatı Deniz Baykal'ın Salman'ın tek başına yargılanma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, talebi uygun bulmayarak reddetti.

CHP'lilerden mahkeme heyetine hakaret

Bunun üzerine CHP'li yöneticiler ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti.

2.Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanan CHP'li grup, heyetin üzerine yürüyerek salonu terk etti.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalova Belediyesi'nin yolsuzluk davasında CHP'lilerden mahkeme heyetine hakaret VİDEO

Dava ertelendi

Dava, eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal yurtdışı yasağı 19 Ocak 2023'e ertelendi.