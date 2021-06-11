Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası, Yalova sahillerini tekrar beyaza bürüdü. Sahiller drone ile görüntülendi.

Marmara Denizi'nde 4 aydır etkili olan deniz salyası için başlatılan seferberlik devam ederken, Yalova'da Altınova ve Çiftliköy sahilleri yeniden müsilajla kaplandı.

DENİZ SALYASI YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

2 hafta önce sahillerde görülen salyanın dağılmasının ardından tekrar bölgeye dönmesi tedirginlik yarattı.

Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Feribot seferlerinin düzenlendiği bölgedeki yoğunlaşan deniz salyasının kıyıyı kapladığı gözlemlendi.

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin deniz salyası temizleme çalışmaları ise devam ediyor.

Yalova sahilleri yeniden deniz salyasıyla kaplandı ViDEO