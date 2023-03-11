Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Çiğdem Kurt'tan deprem provokasyonu Binlerce can kaybına neden olan depremler sonrası sık sık yapılan dezenformasyonlara bir yenisi daha eklendi. Yalova Üniversitesi'nde kadın öğretim görevlisi, online ders anlatırken, devleti depremzedelere yardımcı olmamakla suçladı. Öğretim görevlisinin provokasyonuna soruşturma açıldı.

Yalova Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Görevlisi olan Çiğdem Kurt, öğrencilerine online ders verirken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden örnek kullandı. Kurt, asrın felaketini anlatırken de provokasyona kalkıştı. "Devlet onlara yardım etmedi" Çiğdem Kurt, “Türkiye'nin doğusunda büyük bir deprem oldu, insanlar korkunç durumdaydı. Barınmaya ihtiyaçları vardı, suya ihtiyaçları vardı. Devlet onlara yardım etmedi. Haluk Levent elinden gelenin en iyisini yapıyor.” ifadelerini kullandı. Görüntü, sosyal medyaya düşünce büyük tepki gördü. Yalova Üniversitesi Rektörlüğü de Çiğdem Kurt hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kurum içi soruşturma açıldı Açıklamada, öğretim görevlisinin 10 Mart günü çevrim içi ders yaptığı belirtilerek, "Derste 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için devletin yardımda bulunmadığını ifade ettiği dezenformasyon içeren sözleri nedeniyle öğretim elemanı hakkında kurum içi soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.