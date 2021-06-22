Yalova'da 13 günde toplanan müsilaj miktarı belli oldu

Yalova kıyılarında 13 gün içerisinde, deniz yüzeyindeki 40 metreküp müsilaj toplanıp, atık kabul gemisine konuldu.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalara vatandaşlar destek olurken, bazı bölgeler temizlendi, bazı bölgelerdeki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Yalova kıyılarında toplanan müsilaj miktarı belli oldu.

TEKNE VE VİDANJÖRLER KULLANILIYOR

Yalova kent merkezi ile feribot ve deniz otobüsü seferlerinin yapıldığı Altınova kıyılarında, tekne ve vidanjör kullanılarak yapılan müsilaj temizlik çalışmalarına devam edildi.

Çalışmalar bugün, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi Topçular Feribot İskelesi’nde yoğunlaştı.





40 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Deniz süpürgeleri, atık kabul gemisi ve vidanjörle yapılan müsilaj temizliğine; Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri destek verdi.

Yapılan çalışmalarda, deniz yüzeyindeki 40 metreküp müsilaj toplanıp, atık kabul gemisine konuldu. Böylece, il genelinde toplanan müsilaj miktarı bin 662 metreküp oldu.



