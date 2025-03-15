İHA
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-14 mart tarihleri arasında trafikte çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde abartı egzoz kullanan 6 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunun 32/3 maddesince toplam cezai işlem uygulandı.
6 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Araç sürücülerine, 55 bin 602 lira trafik idari para cezası uygulandı.
6 araç ayrıca trafikten men edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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