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    Yalova’da ağaca yıldırım düştü

    Yalova’da gök gürültülü sağanak yağış sırasında bir ağaca yıldırım isabet etti.
    • İHA
    • 19.06.2020 - 19:02
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    Yalova’da ağaca yıldırım düştü

    Yalova'da Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, Altınkum sitesinde yol gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında yol kenarındaki ağaca yıldırım düştü.

    AĞAÇ ORTADAN İKİYE AYRILDI, KABUKLARI ETRAFA SAÇILDI

    Yıldırımın isabet ettiği ağaç ortadan ikiye ayrılırken, ağacın kabukları etrafa saçıldı.

    Taşköprü Belediyesi ekipleri zarar gören ağacı kepçe marifetiyle söktü.

    Yıldırımın düştüğü yerde kimsenin olmaması bir facianın önüne geçmiş oldu.

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