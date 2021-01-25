Yalova'da Alevi ailelere ait evler işaretlendi

Kentte yaşayan Alevi ailelerin provoke edilmesi üzerine, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşayan Alevi vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılara, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile ‘Alevi’ yazıları yazıldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken, Yalova MHP İl Başkanı Namık Öz ise yaşanan olaya tepki gösterdi.

"TESCİLLİ VATAN HAİNLERİ"

Yapılan provokasyonu kınayan Namız Öz, “Kapısına ‘Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir.” ifadelerini kullandı.

"KAPIMIZI ÇALIN, ÇAYIMIZI İÇİN"

Maruz kaldıkları durum karşısında tepkili olan bir Alevi vatandaş ise “Neden yazı yazıyorsunuz kapımızı çalın, kahvemizi için, çayımızı ikram ederiz. Bizler aşımızı paylaşan insanlarız… Öyle üç beş çapulcuya da papuç bırakamayız.” diye konuştu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIK"

Evi işaretlenen başka bir vatandaş Hasan Arduç da olayı sabah saatlerinde fark ettiklerini söyleyerek, "Mahallede 5 Alevi aileyiz. Sadece bizim evlerimiz işaretlenmiş. 40 senedir bu mahallede oturuyorum. İlk defa başımıza geliyor. Kimin yaptığı konusunda bilgimiz yok." dedi.