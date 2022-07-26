Petrol
99.79
-0.40%
Euro
18.1082
-0.51%
Dolar
17.8582
0.48%
Altın
987.23
0.42%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
378.948
-3.89%
BTXN Coin
9.60
-5.04%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Yalova'da Atatürk’ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst sergileniyor

    Atatürk’ün poz vererek Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk heykeltıraşlarından Kenan Ali Yontunç'a yaptırdığı büst, Termal ilçesindeki tarihi kaplıca tesislerinde sergileniyor.
    • 26.07.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 10:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova'da Atatürk’ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst sergileniyor

    Yalova'daki Termal Kaplıca İşletmeleri'nde bulunan Atatürk büstünün hikayesi, cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanıyor.

    1926 yılında Seyr-i Sefain (Deniz Yolları) İdaresinin İstanbul’da Galata yolcu salonun önüne yerleştirilen büst, Türkiye’nin önemli heykeltıraşlarından Kenan Ali Yontunç tarafından yapıldı.

    Heykeltıraş, Türkiye’de Atatürk büstü yapan ilk kişi olarak da tarihe geçti. Yapımı için Atatürk’ün poz verdiği heykel, cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul’daki tarihe tanıklık etti.

    Büst Atatürk’e en çok benzeyen heykeller arasında

    Deniz Yolları’nın kapanmasının ardından 1967 yılından Termal’e getirilen büst, o tarihten bu yana Denizcilik Havuzu’nda sergileniyor.

    1995 te 91 yaşındayken hayata gözlerini yuman heykeltıraş Kenan Ali Yontunç’un en önemli eserlerinden birisi olan büst, Atatürk’e en çok benzeyen heykeller arasında yer alıyor.

    Yalova da Atatürk’ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst sergileniyor #1

    İşletme müdürü büstün tarihini anlattı

    Sağlık Bakanlığı’na bağlı Termal Kaplıcaları İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, Balkan Savaşları'ndan sonra kendi haline bırakılan işletmenin 19 Ağustos 1929’da Atatürk’ün gelmesiyle yeniden önem kazandığını söyledi.

    Kaplıcaların işletmesinin o dönemde Seyr-i Sefain’e verildiğini anlatan Ümit Gürbüzoğlu, "Bu sayede İstanbul’dan bütün gemilerle buraya malzemeler taşınıp tekrar yenilenme çalışmaları başlıyor.

    O dönemde arkamızda bulunan büst, Deniz Yollarının yolcu istasyonunda bulunuyor. 1967 yılında Termal’e getiriliyor." dedi.

    Yalova da Atatürk’ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst sergileniyor #2

    Heykelin yanağında savaş yarası da bulunuyor

    İHA'nın haberine göre; büstün Kemal Ali Yontunç’un eseri olması nedeniyle önemli olduğunu ifadeden Gürbüzoğlu, "Atatürk’ün tek birebir portesini çalışan, canlı olarak poz verdiği, Ali Kemal Yontunç heykeli yaptı. Bu büst de onlardan birisi.

    Şu anda çok fark edilemiyor ama Atatürk’ün sağ yanağında Libya Trablusgarp Savaşı sırasında, o cephede yaralanmasının izi var.

    Üçgen, gül şeklinde bir iz bu. Aynı zamanda heykelin arkasında da Kenan Ali Yontunç’un imzası var. Bu heykel güvenlik görevlileri ve kameralar tarafından korunuyor." diye konuştu.

    Yalova da Atatürk’ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst sergileniyor #3

    Yalova da Atatürk’ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst sergileniyor #4

    Yalova da Atatürk’ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst sergileniyor #5

    Yalova da Atatürk’ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst sergileniyor #6


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın
    Metabot

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın

    26 Temmuz Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    26 Temmuz Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren çocuklar ve bir kadın kurtarıldı
    3. Sayfa

    Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren çocuklar ve bir kadın kurtarıldı

    Görüş Bildir