Yalova'da atık yemekler hayvanlara mama çiftçiye gübre olacak

İnşaatına başlanan Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde, atık yemekler toz haline getirilip besin değeri artırılarak hayvanlara mama olurken, çiftçiye gübre desteği sağlanacak.

Yalova'nın Altınova ilçesinde gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Projesi, kurulacak tesiste atık yemeklerin sokak hayvanları için mama, çiftiçiler için organik gübre olarak kullanı sağlanacak.

Altınova Belediyesi ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle "Sıfırdan Başlıyoruz" adlı proje çerçevesinde Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi inşaatına başlandı.

35 bin kişinin çalıştığı tersaneler bölgesi nedeniyle yüksek miktarda atık yemek çıkan ilçede yapılan proje ile çiftçilerin yüzü gülerken, sokak hayvanları için de gıda temini sağlanacak.

"Projenin örneği yok"

Proje ile ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, “Bölgemizde çok ciddi yemek üretimimiz var. Onlardan çıkan artık yemeklerimiz var. O yemeklerden inşallah kendi ve köpeklerimiz için sokak hayvanlarımız için bir mama üretimine başlayacağız. Aynı zamanda çiftçilerimiz ve park bahçelerimiz için kompost üretimi olacak” dedi. Oral, projenin bölgede örneği bulunmadığını da ifade etti.

Kasaptan alınan kemiklerle besin değeri artırılacak

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Çağrı Gürol ise kasaplardan alınacak kemikleri mamanın gıda değerlerini artırmak için kullanacaklarını dile getiren Gürol, “Sokak hayvanlarına ve talep eden vatandaşlara mamaları vereceğiz. Tesiste yemek fazlası ürünleri toz haline getireceğiz. Paketlemede tane haline geliyor. Vakumlama makinasında da poşetleyeceğiz” dedi.

Gürol, organik gübre olan kompostu da yemek atıkları, çay posaları ve çim atıklarından üreteceklerini sözlerine ekledi.

Tesis 180 metrekare kapalı alanca kuruluyor

İnşaat mühendisi Ali Ata de tesisin 180 metrekare kapalı alana sahip olacağını kayderken, tesisin ofis, kompost ve mama üretim bölümlerinden oluşacağını anlattı.