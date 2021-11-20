Arsa sahipleri, caminin inşa edildiği yerin uygun olmadığını söyleyerek mahkemeye başvurdu. Cami nedeniyle deniz manzarasının kapandığı iddia edildi.

Yalova'da Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Camisi'ne ilişkin ilginç bir tartışma başladı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2018 yılında ruhsatı alınarak hayırseverler ve vatandaşların yaptırdığı cami, deniz manzarasını kapattığı iddiasıyla etrafındaki arsa sahipleri tarafından mahkemeye verildi.

CAMİ CEMAATİ DAVAYI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Tamamlanması ile ibadete açılan ancak kısa bir süre sonra gelen tebligat ile Yalova Belediyesi, Milli Emlak ve Yalova Müftülüğü'ne dava açıldığını öğrenen cami cemaati, büyük bir şok yaşadı.

Yalova'da cami, deniz manzarasını kapattığı gerekçesiyle mahkemelik oldu ViDEO

"ARSALAR DEĞER KAYBI YAŞADI, DENİZ MANZARASI KAPANDI"

Yürütmenin durdurulması ve ruhsatın iptalinin istendiği öğrenen cami cemaati, arsa sahibi firmanın Bursa 4'üncü İdare Mahkemesi'ne, arsalarının değer kaybı yaşadığını ve deniz manzarasının kapandığını ileri sürdüğünü öğrendi.

"İNSANLIĞIN VİCDANINA BIRAKIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hacı Hafız Yaşar Sabri Yıldırım Camisi Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Kalaycı, yapılanı insanlığın vicdanına bıraktıklarını söyledi.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY"

Kalaycı, "Bugün çok üzücü bir olay aslında burada toplanmamız. Duygulanarak bunları söylüyorum gerçekten. İki gün önce acı bir haber aldık. Bizim için çok acı, kutsal ve dinimizle ilgili bir çalışma yaptık. Rabbim bize nasip etti camiimizi bu nokta getirdik.

"YASAL OLMAYAN HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"

Fakat burada boş arsası olan yani herhangi bir inşası olmayan bir yerin sahibi bize dava açtı. Yalova Belediyesi'ne, Milli Emlak'a dava açtı. Bu binanın durdurulması ve ruhsatın iptali diye. Biz yasal olmayan hiçbir şey yapmadık.

"ART NİYETLİ KİŞİLER TARAFINDAN MAHKEMEYE VERİLDİ"

İlimiz Bağlarbaşı Mahallesi Ferhat Bey Caddesi üzerinde hayırseverlerin ve vatandaşların desteği ile yapımı tamamladığımız bu binanın Hafız Yaşar Sabri Yıldırım ana sponsorumuz olan caminin ismini taşıdığı maalesef ki kendisini bilmez art niyetli kişiler tarafından mahkemeye verilmiştir.

GEREKÇE DENİZ MANZARASININ KAYBOLMASI

Gerekçesi camiinin deniz manzarasını yok edip hak kaybını söylemiş. Ne yazık ki Bursa 4. İdare Mahkemesi bunu kabul etmiş dava olarak gündeme taşımıştır." ifadelerini kullandı.

"MAHKEMENİN KARARINI BEKLEYECEĞİZ"

Temelinden bugüne kadar hiçbir hukuksuz iş yapılmadan devlete ve dine layık olacak şekilde cami inşasını tamamladıklarını anlatan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Biz bu caminin inşasına 2018 tarihinde ruhsat aldık, bu noktaya getirdik ama bu şahıs bu ruhsatın iptali ve yürütmeyi durdurma kararı almış. Bunu da sizler aracılığıyla önce dinimizin ve Türkiye kamuoyuna vicdanlarına havale ediyoruz. Yüce mahkemenin vereceği karar doğrudur, bellidir, her şey yasaldır. Bu konuda mahkemenin kararlarını bekleyeceğiz.

DAHA KADRO AÇILMADI AMA...

Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz dernek başkanı, dernek yönetimi ve cemaat olarak görüyorsunuz küçük bir cemaat topladık buraya. Daha kadro açılmadı ama birkaç büyüğümüz namaz kıldırıyorlar. Biz de görevimizi yerine getiriyoruz bu şekilde. İnsanlığın vicdanına bıraktık biz bu işi artık."