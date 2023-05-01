Yalova'da CHP ve HDP'den 1 Mayıs kutlaması Seçim ortaklığı yapan Kandil'in partisi HDP ile CHP, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kol kola birlikte kutladı.

İHA

CHP-HDP ortaklığı artık bir üst seviyeye taşındı.

Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çağrı yapan HDP'ye meydanlarda tam destek verilmeye başlandı.

Yalova’da 1 Mayıs İşçi Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programla kutlandı.

İstiklal Marşı okunmadı

Kutlama programı açılışında İstiklal Marşı okunmazken etkinliğe katılan grup, devrimciler adına saygı duruşunda bulundu.

Bazı sendikalar ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı kutlama programında HDP ve CHP bayrakları birlikte sallandı.

Türk bayrağının bulunmadığı meydandaki etkinliğe katılanlar arasında CHP’li ve HDP’li yöneticiler de yer aldı.

Sloganlar atıldı

Kutlamada CHP ve HDP bayrakları yan yana sallanırken, “Birleşe birleşe kazanacağız” gibi sloganlar atıldı.

FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı CHP Yalova 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Becan da kutlamalara katılan isimler arasında yer aldı.